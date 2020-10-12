США запровадили санкції щодо московського НДІ за хакерські атаки

Міністерство фінансів США запровадило санкції щодо Центрального науково-дослідного інституту хімії та механіки у Москві через причетність установи до розробки ​програми Triton, яку використовували для кібератак, ідеться у заяві відомства, опублікованій у п'ятницю, 23 жовтня.

"Шкідлива програма Triton, в розробках відкритого вихідного коду відома також як TRISIS і HatMan, створена для цілеспрямованих атак на системи промислової безпеки", - зазначається у заяві. У 2017 році вона використовувалася для кібератаки на розташоване у Саудівській Аравії нафтохімічне підприємство, а "контрольований російською державою" інститут хімії та механіки надав підтримку хакерам "спеціалізованими інструментами".

США звинувачують владу РФ в кібератаках

Також у заяві наголошується, що у 2019 році розробники шкідливої ​​програми Triton "перевіряли на вразливість не менше 20 електроенергетичних підприємств у США".

"Уряд Росії продовжує здіснювати небезпечну кіберактівність, спрямовану проти США та їхніх союзників", - наводяться у заяві слова міністра фінансів США Стівена Мнучіна. Адміністрація США продовжить "активно захищати життєво необхідну інфраструктуру США від будь-яких спроб завдати їй шкоди".

У США заморожуються усі активи Центрального науково-дослідного інституту хімії та механіки, фізичним і юридичним особам США забороняються будь-які ділові відносини з московським інститутом.

Посол РФ у США Анатолій Антонов відкинув звинувачення з боку США і заявив, що запровадження санкцій щодо московського НДІ нелегітимне. Він заликав США "відмовитися від порочної практики голослівних нападів", цитує агентство "Інтерфакс".

Кібератаки на енергокомпанії України

Нагадаємо, фахівці виявили російський слід і під час кібератаки на енергетичні компанії України наприкінці 2015-го - на початку 2016 року. Тоді були атаковані комп'ютерні системи управління спершу трьох енергопостачальних компаній України - "Прикарпаттяобленерго", "Чернівціобленерго та "Київобленерго", а потім була виведена з ладу підстанція "Північна" енергокомпанії "Укренерго". Протягом кількох годин споживачі енергокомпаній залишались без світла.

Після тодішніх кібератак в Україні аналітична група Electricity Information Sharing and Analysis Center (E-ISAC), котра спеціалізується на захисті енергомереж у Північній Америці, рекомендувала своїм членам переглянути стан захисту власних мереж.