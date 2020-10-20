 Другі дебати Байдена і Трампа: менше скандалів, більше суті | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.10.2020

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Другі дебати Байдена і Трампа: менше скандалів, більше суті

Після перших хаотичних дебатів Джо Байдена і Дональда Трампа друга телевізійна дуель кандидатів у президенти США відбулася набагато спокійніше.

Джо Байден та Дональд Трамп під час дебатів кандидатів у президенти США

Джо Байден та Дональд Трамп під час дебатів кандидатів у президенти США

Другі і останні дебати кандидатів у президенти США Джо Байдена і Дональда Трампа, що відбулися ввечері у четвер, 22 жовтня, виявилися набагато спокійнішими у порівнянні із попередніми. Претенденти на президентство дискутували протягом 90 хвилин у залі Університету Белмонт у Нешвілі.

Попри те, що суперники гостро сперечалися з таких тем як коронавірус, злочинність та глобальне потепління, вони набагато менше перебивали один одного. Невдоволення репліками опонента вони переважно висловлювали похитуванням головою чи посмішкою, як у випадку Байдена.

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Поліпшення поведінки Трампа

Оглядачі особливо відзначають спокійну поведінку чинного президента США під час першої половини дебатів та поважне спілкування із модераторкою Крістен Велкер. Коли одного разу вона дала Трампу висловитися у відповідь на репліку Байдена, президент США окремо похвалив її за це: "Наразі я дуже поважаю, як ви справляєтеся з цим", цитує агентство новин AP.

Таким чином, запроваджене після останньої телевізійної дуелі правило, яке дозволяло б вимикати мікрофон учасників, якщо вони порушують правила ведення дискусії, фактично не знадобилося. До більш спокійної поведінки президента США могло призвести як це нововведення, так і розгромна реакція на попередню дуель, коли кандидатів, а особливо Трампа, гостро критикували за неповажливу поведінку під час дискусії.

Тиша панувала і у глядацькій залі, в якій через протиепідемічні обмеження були присутніми лише близько 200 осіб. Усі глядачі були у масках та не реагували на перебіг дебатів за допомогою криків чи аплодисментів, що було визначено правилами проведення заходу.

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Останні дебати у президентських перегонах

Після попередніх дебатів двох кандидатів у президенти Сполучених Штатів, які відбулися 29 вересня і відзначилися хаотичним обміном образами між Байденом і Трампом, другий раунд телевізійної дуелі, запланований на 15 жовтня було скасовано. Слід зазначити, що через зараження чинного президента США коронавірусом дискусію пропонували провести онлайн. Однак Трамп відмовився від такого формату.

Таким чином, вчорашні дебати стали другими і останніми у серії телевізійних дуелей кандидатів напередодні голосування на виборах президента США, запланованого на 3 листопада.

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