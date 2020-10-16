Понад 71 мільйон американців уже проголосували на виборах президента

Понад 71 мільйон американських виборців уже віддали свій голос за президента США на дострокових виборах станом на середу, 28 жовтня, повідомляє US Elections Project Університету Флориди. Згідно з його даними, найактивніше достроково голосували в Каліфорнії (понад 7,9 мільйона виборців), Техасі (понад 7,8 мільйона) і Флориді (понад 6,4 мільйона).

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На минулих президентських виборах 2016 року достроковим голосуванням скористалися понад 47,7 мільйона виборців. Загалом на попередніх виборах проголосували близько 137 мільйонів людей, свідчать дані федеральної виборчої комісії США.

Зазначається, що прихильники Демократичної партії США найбільше достроково проголосували поштою, а представники Республіканської партії переважно голосували достроково на виборчих дільницях. Утім, як зазначає інформагенція dpa, реєстрація разом із вказуванням партії не обов'язково передбачає голосування за відповідного кандидата.

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Згідно з останніми опитуваннями, кандидат у президенти США від демократів Джо Байден випереджає чинного президента-республіканця Дональда Трампа. Раніше Трамп неодноразово стверджував, що голосування поштою призводить до фальсифікацій виборів, утім, не надаючи жодних доказів цього. Сам він також проголосував достроково на дільниці поруч із своєю резиденцією у Флориді.

Нагадаємо, що вибори президента США мають відбутися 3 листопада.