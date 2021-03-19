Боротьба з дезінформацією: Україна та ЄС проти Кремля (відео)

В Україні створюють новий центр протидії дезінформації. У Євросоюзі такий центр існує ще з 2015 року. Який досвід могла б запозичити Україна у сфері подолання російської пропаганди й фейків?
Відкриття Центру протидії дезінформації при РНБО анонсував Офіс президента України. Планується, що він дасть змогу ефективно боротися із маніпуляціями й фейками, які поширює Кремль. Новий центр протидії дезінформації - наразі безліч невідомих. Станом на 16 березня, день анонсованого початку роботи центру, громадськість не дізналась ані концепції Центру, ані прізвища керівника, ані де розташується його офіс. У Євросоюзі центр боротьби з дезінформацією існує ще з 2015 року. Який досвід могла б запозичити Україна у сфері подолання пропаганди й фейків? Дивіться у сюжеті DW:
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Телеканали "112 Україна", NewOne, ZIK зникли з українського ефіру. Влада пояснює це боротьбою з російською пропагандою, представники цих каналів - наступом на неугодні ЗМІ і на свободу слова.