 Боротьба з дезінформацією: Україна та ЄС проти Кремля (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 19.03.2021

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Політика й суспільство

Боротьба з дезінформацією: Україна та ЄС проти Кремля (відео)

В Україні створюють новий центр протидії дезінформації. У Євросоюзі такий центр існує ще з 2015 року. Який досвід могла б запозичити Україна у сфері подолання російської пропаганди й фейків?

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За шість років у ЄС зареєстрували понад 11 тисяч випадків дезінформації, найбільше - про Україну

Відкриття Центру протидії дезінформації при РНБО анонсував Офіс президента України. Планується, що він дасть змогу ефективно боротися із маніпуляціями й фейками, які поширює Кремль. Новий центр протидії дезінформації - наразі безліч невідомих. Станом на 16 березня, день анонсованого початку роботи центру, громадськість не дізналась ані концепції Центру, ані прізвища керівника, ані де розташується його офіс. У Євросоюзі центр боротьби з дезінформацією існує ще з 2015 року. Який досвід могла б запозичити Україна у сфері подолання пропаганди й фейків? Дивіться у сюжеті DW:

 

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