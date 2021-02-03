 Санкції проти каналів Медведчука: боротьба з пропагандою чи свободою слова? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 04.02.2021

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Політика й суспільство

Санкції проти каналів Медведчука: боротьба з пропагандою чи свободою слова? (відео)

Телеканали "112 Україна", NewOne, ZIK зникли з українського ефіру. Влада пояснює це боротьбою з російською пропагандою, представники цих каналів - наступом на неугодні ЗМІ і на свободу слова.

Телеканал NewsOne, а також ZIK та 112 називають медіаімперією Медведчука

Телеканал NewsOne, а також ZIK та 112 називають "медіаімперією Медведчука"

Три загальноукраїнські телеканали зникли з ефіру майже одночасно. Вперше в Україні ЗМІ звинуватили у пропаганді на користь Росії - країни агресора, а також у підтримці тероризму і загрозі для національної безпеки України. Президент Зеленський своїм наказом ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій. Каналам заборонили користуватися радіочастотним ресурсом України та заблокували їхні активи. Санкції запроваджені і проти близького соратника кума Путіна Віктора Медведчука - народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака, номінального власника телеканалів NewsOne, ZIK та 112. Чому це відбувається і які наслідки?

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