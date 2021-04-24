 У Туреччині різко засудили визнання Байденом геноциду вірмен | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.04.2021

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Новини

У Туреччині різко засудили визнання Байденом геноциду вірмен

МЗС Туреччини "у найгострішій формі" засудило заяву Джо Байдена, в якій той визнав геноцид вірменського народу.

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу (фото з архіву)

Міністерство закордонних справ Туреччини у найгострішій формі засудило заяву президента США Джо Байдена, в якій він використав формулювання "геноцид" щодо масового вбивства вірмен у Османській Імперії на початку XX століття, повідомляє інформагенція dpa з посиланням на турецьке агентство Anadolu.

Посла Сполучених Штатів у Анкарі Девіда Саттерфілда увечері в суботу, 24 квітня, викликали у турецьке МЗС. Послу повідомили про неприпустимість заяви Байдена.

Як стверджують у турецькому МЗС, заява Байдена, "який не має ані легального, ані морального авторитету для оцінки історичних подій, не становить жодної цінності". У відомстві кажуть, що слова президента США "спотворюють історичні факти" та відкривають глибоку рану, яка шкодить взаємній довірі та дружбі обох країн.

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Чавушоглу каже про "популізм" Байдена

Окремо відреагував на заяву Байдена і глава зовнішньополітичного відомства Туреччини Мевлют Чавушоглу. У своєму дописі в Twitter він також засудив слова президента США, стверджуючи, що вони базуються "лише на популізмі".

"Нам немає потреби вчитися у когось про наше власне минуле. Політичний опортунізм є найбільшою зрадою миру та справедливості", - зазначив Чавушоглу.

Заяву Байдена засудив і Ібрагім Калін, речник президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Він порадив Вашингтону зважати на власну історію та сучасність. Однак сам турецький президент поки що не робив заяв з цього приводу.

Президент США вперше сказав про "геноцид" вірмен

Напередодні глава Білого дому Джо Байден використав у заяві формулювання "геноцид" щодо масового вбивства вірмен - вперше серед президентів США. "Американський народ шанує всіх тих вірмен, які загинули під час геноциду, що розпочався цього дня 106 років тому", - йдеться в заяві Байдена з нагоди роковин трагічних подій. 

Ще під час передвиборчої кампанії Байден пообіцяв визнати різанину вірмен геноцидом, попри те, що турецький уряд не раз застерігав Вашингтон від такого кроку. Утім, Конгрес США ще в 2019 році ухвалив резолюцію з відповідним формулюванням.

Однак адміністрація тодішнього президента США Дональда Трампа згодом підкреслила, що юридично необов'язкова резолюція не змінила позиції уряду США. Попередник Байдена Трамп називав ті події "одним із найстрашніших масових злодіянь ХХ століття", але уникав слова геноцид, так само як й інші президенти США.

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