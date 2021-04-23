Джо Байден визнав різанину вірмен в Османській імперії геноцидом

Президент США Джо Байден визнав різанину вірмен в Османській імперії під час Першої світової війни геноцидом. Саме так названо ту трагічну подію в офіційній заяві президента, опублікованій у суботу, 24 квітня, на сайті Білого дому.

"Американський народ шанує всіх тих вірмен, які загинули під час геноциду, що розпочався цього дня 106 років тому", - йдеться в заяві Байдена з нагоди роковин різанини.

Ще під час передвиборчої кампанії Байден пообіцяв визнати різанину вірмен геноцидом, попри те, що турецький уряд не раз застерігав Вашингтон від такого кроку.

Ще 2019 року Конгрес США визнав масові вбивства вірмен в Османській імперії геноцидом. Однак адміністрація тодішнього президента США Дональда Трампа згодом підкреслила, що юридично необов'язкова резолюція не змінила позиції уряду США. Попередник Байдена Трамп називав ті події "одним із найстрашніших масових злодіянь ХХ століття", але уникав слова геноцид, так само як й інші президенти США, нагадує інформагенція dpa.

Не має юридичного характеру

Раніше спікер турецького парламенту Мустафа Шентоп заявив, що швидке визнання владою США геноциду вірмен в Османській імперії не може мати юридичного характеру. "Немає жодної з умов, прописаних в законі, що дозволило б визначити події 1915 року як геноцид", - наводить його слова агентство Anadolu.

Він також зазначив, що визнання президентом США Джо Байденом геноциду буде лише "політичною заявою без юридичного обґрунтування". Шентоп додав, що заяви Вірменії про геноцид вірмен суперечать історичним фактам і "затьмарюють спроби нормалізувати відносини між Туреччиною і Вірменією".

За оцінками істориків, унаслідок різанини, масових виселень вірмен до Сирійської пустелі загинуло до 1,5 мільйона вірмен, котрі мешкали в Османській імперії. У багатьох країнах, у тому числі у Франції й Німеччині визнали ті криваві події геноцидом.

Нинішня Туреччина, котра називає себе правонаступницею Османської імперії, називає значно менше цифри загиблих вірмен. Крім того, уряд в Анкарі відмовляється називати ті події геноцидом, вказуючи натомість, що всі ці жертви стали наслідком громадянської війни в Османській імперії, під час якої загинули також і чимало турків.