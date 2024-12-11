Bloomberg: Росія підштовхнула Асада до втечі з Сирії

Влада Росії після початку наступу збройних угруповань у Сирії переконала президента Башара Асада в тому, що він зазнає поразки, і запропонувала йому та його сім'ї можливість безпечно евакуюватися, якщо він негайно залишить країну, пише в середу, 11 грудня, Bloomberg з посиланням на три обізнаних джерела. Тим самим, як вказує агентство, Асаду пропонували уникнути долі поваленого лівійського лідера Муаммара Каддафі, жорстоко вбитого повстанцями у 2011 році.

За даними Bloomberg, після того, як Асад погодився втекти з Сирії, його евакуацію організували агенти російських спецслужб. У ніч на 8 грудня вони вивезли поваленого президента через російську авіабазу в Сирії за кілька годин до того, як повстанці увійшли в Дамаск і заявили про свою перемогу в конфлікті, що тривав майже 14 років. Транспондер літака з Асадом незабаром після вильоту відключили, щоб уникнути відстеження, заявив один зі співрозмовників агенції.

Джерела повідомили, що тепер президент РФ Володимир Путін вимагає від своїх спецслужб пояснень, чому їм не вдалося вчасно помітити зростання загрози для Асада. Водночас публічно Путін досі не визнав краху сирійського режиму, а російські ЗМІ просувають наратив про те, що Асад сам винен у своїй поразці, і що РФ не відмовилася від свого союзника.

За даними агентства, спочатку російські підрозділи в Сирії завдавали ударів по збройних загонах антиасадівської коаліції, намагаючись відкинути їх назад і зміцнити сили Асада. Але урядові війська Сирії не чинили особливого опору, коли повстанці захопили Алеппо і Хаму та розпочали наступ на стратегічно важливе місто Хомс. Тож Росія зрозуміла, що не зможе захистити режим Асада, повідомило одне з джерел Bloomberg.

WP: Україна підтримувала угруповання, які повалили Асада

Тим часом американське видання The Washington Post (WP) написало з посиланням на джерело, знайоме з діяльністю українських спецслужб за кордоном, що незадовго до повалення Асада Україна надавала військову підтримку антиасадівським угрупованням.

За даними джерела WP, близько чотирьох або п'яти тижнів тому українська розвідка відправила до штаб-квартири сунітського ісламістського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" в Ідлібі 20 досвідчених операторів безпілотників і приблизно 150 FPV-дронів, сподіваючись, що цей крок допоможе підірвати позиції Росії та її сирійських союзників.

Зі свого боку джерела в західних розвідках вважають, що допомога України зіграла лише скромну роль у поваленні режиму Асада. Водночас вона стала "частиною ширших зусиль України з заподіяння прихованих ударів по діях РФ на Близькому Сході, в Африці і всередині самої Росії", пише видання.

Нагадаємо, минулого тижня міністерство закордонних справ України заперечило звинувачення з боку Ірану в причетності до повалення режиму Асада.

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