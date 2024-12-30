  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіДострокові вибори в НімеччиніУкраїнські біженці в Німеччині
Останні відео
ПолітикаУкраїна

Глава МЗС України зустрівся з новою владою Сирії у Дамаску

Олександр Куницький
30 грудня 2024 р.

Андрій Сибіга передав сирійському народові особисте послання від українського президента Володимира Зеленського.

https://p.dw.com/p/4ogVL
Де-факто лідер Сирії Абу Мухаммад аль-Джулані
Де-факто очільник Сирії Ахмад аш-ШарааФото: Ammar Awad/REUTERS

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга перебуває у понеділок, 30 грудня, з візитом у Дамаску.

Він провів зустріч із лідером радикального ісламістського сунітського угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" Ахмадом аль-Шараа (бойове ім'я Мохаммед аль-Джулані), який де-факто є лідером Сирії після повалення режиму Башара Асада.

На зустрічі були пристуні з сирійської сторорни - прем'єр-міністр Мохамед Аль-Башір і міністр закордонних справ Асаад Хасан аш-Шейбані, а з української - міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

"Я тут для того, щоби передати сирійському народові особисте послання від президента України Володимира Зеленського: Ми з вами. Ми готові допомагати сирійському народу, бо Україна зацікавлена у стабільній Сирії та розвитку взаємовигідної співпраці", - наводить слова Сибіги пресслужба міністерства закордонних справ (МЗС) України. 

За словами міністра, завтра до Сирії прибудуть понад два десятки вантажівок, які доставлять 500 тонн українського борошна в межах гуманітарної програми "Зерно з України". "Його вистачить для забезпечення протягом місяця понад тридцяти трьох тисяч сирійських сімей, або ста шістдесяти семи тисяч сирійців. Це безкоштовна гуманітарна допомога. Перша партія. Загалом  готові доставити у рази більше", - сказав він.

Читайте також: МЗС відповіло Ірану: Україна не причетна до ситуації в Сирії

Сибіга: Україна готова допомогти розкрити злочини режиму Асада

Крім того, Сибіга заявив, що Україна готова ділитися досвідом збору доказів, розслідування та роботи з притягнення воєнних злочинців до відповідальності за скоєні злочини. "Коли ми в Україні побачили жахливі кадри з в'язниці Седная, ми одразу пригадали катівні на звільнених від російської окупації територіях України", - зазначив він. Дипломат додав, що в стратегічній перспективі зведення нанівець російської присутності в Сирії сприятиме стабільності не лише Сирії, а й усього Близького Сходу та Африки.

У МЗС нагадали, що Україна у 2022 році розірвала дипломатичні відносини з Сирією через те, що під впливом Кремля режим Асада визнав російську спробу анексії Криму і тимчасову окупацію частин Донецької та Луганської областей. "Виходимо з того, що нова Сирія стане державою, яка поважатиме міжнародне право, зокрема територіальну цілісність та суверенітет України. Це прокладе шлях до відновлення дипломатичних відносин, політичного діалогу та роботи дипломатичних установ", - сказав Сибіга, додавши, що Україна готова відновити навчання сирійських студентів.

Читайте також: ЄС відправляє дипломатичну місію до Дамаска

Сирійський провал Путіна: які наслідки це матиме для України

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Повалення режиму Башара Асада в Сирії

Bloomberg: Росія підштовхнула Асада до втечі з Сирії

Bloomberg: Росія підштовхнула Асада до втечі з Сирії

Коли стало очевидно, що режим Башара Асада не зможе протистояти наступу сирійських повстанців, РФ переконала його покинути країну, а втечу організували російські спецслужби, пише агентство Bloomberg.
Конфлікти11 грудня 2024 р.
Асад і Путін на банері у Алеппо, фото за 2015 рік

Генсек НАТО: Росія - співучасниця злочинів Асада у Сирії

Генсек НАТО: Росія - співучасниця злочинів Асада у Сирії

У НАТО, ЄС та ООН закликали до мирної передачі влади з дотриманням міжнародних норм та захисту мирного населення.
Політика9 грудня 2024 р.
Чоловік, жінка та дві дитини прибувають на святкування повалення режиму Башара Асада в Дамаску в той час, коли на горизонті здіймається чорний дим, фото 8 грудня 2024 року

Що буде з Сирією після падіння режиму Башара Асада?

Що буде з Сирією після падіння режиму Башара Асада?

Режим сирійського диктатора Башара Асада повалено, що відкриває нові можливості розвитку Сирії. Однак його напрямок залежить від багатьох факторів, визнають оглядачі.
Конфлікти9 грудня 2024 р.
Більше публікацій