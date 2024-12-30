Глава МЗС України зустрівся з новою владою Сирії у Дамаску

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга перебуває у понеділок, 30 грудня, з візитом у Дамаску.

Він провів зустріч із лідером радикального ісламістського сунітського угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" Ахмадом аль-Шараа (бойове ім'я Мохаммед аль-Джулані), який де-факто є лідером Сирії після повалення режиму Башара Асада.

На зустрічі були пристуні з сирійської сторорни - прем'єр-міністр Мохамед Аль-Башір і міністр закордонних справ Асаад Хасан аш-Шейбані, а з української - міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

"Я тут для того, щоби передати сирійському народові особисте послання від президента України Володимира Зеленського: Ми з вами. Ми готові допомагати сирійському народу, бо Україна зацікавлена у стабільній Сирії та розвитку взаємовигідної співпраці", - наводить слова Сибіги пресслужба міністерства закордонних справ (МЗС) України.

За словами міністра, завтра до Сирії прибудуть понад два десятки вантажівок, які доставлять 500 тонн українського борошна в межах гуманітарної програми "Зерно з України". "Його вистачить для забезпечення протягом місяця понад тридцяти трьох тисяч сирійських сімей, або ста шістдесяти семи тисяч сирійців. Це безкоштовна гуманітарна допомога. Перша партія. Загалом готові доставити у рази більше", - сказав він.

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Сибіга: Україна готова допомогти розкрити злочини режиму Асада

Крім того, Сибіга заявив, що Україна готова ділитися досвідом збору доказів, розслідування та роботи з притягнення воєнних злочинців до відповідальності за скоєні злочини. "Коли ми в Україні побачили жахливі кадри з в'язниці Седная, ми одразу пригадали катівні на звільнених від російської окупації територіях України", - зазначив він. Дипломат додав, що в стратегічній перспективі зведення нанівець російської присутності в Сирії сприятиме стабільності не лише Сирії, а й усього Близького Сходу та Африки.

У МЗС нагадали, що Україна у 2022 році розірвала дипломатичні відносини з Сирією через те, що під впливом Кремля режим Асада визнав російську спробу анексії Криму і тимчасову окупацію частин Донецької та Луганської областей. "Виходимо з того, що нова Сирія стане державою, яка поважатиме міжнародне право, зокрема територіальну цілісність та суверенітет України. Це прокладе шлях до відновлення дипломатичних відносин, політичного діалогу та роботи дипломатичних установ", - сказав Сибіга, додавши, що Україна готова відновити навчання сирійських студентів.

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