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ПолітикаЄвропа

Каллас: ЄС відправляє дипломатичну місію до Дамаска

Дмитро Шварц
16 грудня 2024 р.

Верховна представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас доручила високопоставленому європейському дипломату відправитися до Дамаска і встановити контакт з новим урядом Сирії.

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Верховна представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас
За словами Каллас, ЄС не може залишити вакуум у СиріїФото: Virginia Mayo/AP Photo/picture alliance

Верховна представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас доручила високопоставленому європейському дипломату відправитися до Дамаска і встановити контакт з новим урядом Сирії. Як передає агентство AFP, про це вона заявила журналістам у Брюсселі у понеділок, 16 грудня, перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС.

"Наш високопоставлений дипломат у Сирії сьогодні поїде до Дамаска. Ми матимемо там контакти", - зазначила Каллас.

За словами Каллас, міністри закордонних справ ЄС у Брюсселі у понеділок обговорять, "як ми взаємодіємо з новим керівництвом Сирії, і на якому рівні ми взаємодіємо". "Ми не можемо залишити вакуум", - сказала вона. 

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Каллас: Ми хочемо бачити, що справи в Сирії йдуть у правильному напрямку

"Для нас це не лише слова, ми хочемо бачити, що справи йдуть у правильному напрямку. Тобто не тільки те, що вони говорять, але й те, що вони роблять. Я думаю, що найближчі тижні і місяці покажуть, чи все йде у правильному напрямку. І я думаю, що тоді ми також будемо відкриті для обговорення наступних кроків", - додала Каллас. 

Як зазначає AFP, міжнародне співтовариство висловлює обережний оптимізм щодо майбутнього Сирії, оскільки нова влада в Дамаску пообіцяла захистити меншини і сформувати інклюзивний уряд. При цьому деякі країни-члени ЄС наполягають на посиленні зв'язків із Сирією після повалення режиму Башара Асада, тоді як інші налаштовані більш обережно.

Падіння режиму Башара Асада в Сирії

Збройні угруповання, що перебували в опозиції до офіційного Дамаска, захопили сирійську столицю в ніч на 8 грудня після півтора тижня стрімкого просування територією країни. Башар Асад, який правив Сирією з 2000 року, втік до Росії.

Новим тимчасовим прем'єр-міністром Сирії став Мухаммед аль-Башир, якого називають близьким соратником лідера ісламістського угруповання "Хайат Тахрір аш-Шам" (ХТШ) Абу Мохаммеда аль-Джулані.

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