Під Дамаском знайшли два масові поховання

За даними експосла США з особливих доручень Стівена Раппа, щонайменше 100 тисяч людей у Сирії, ймовірно, було вбито або закатовано за режиму Башара Асада.

У Сиріїза правління Башара Асада з 2013 року могло бути закатовано і вбито понад 100 тисяч осіб. Таку оцінку висловив у розмові з агентством Reuters у вівторок, 17 грудня, колишній посол США з особливих доручень Стівен Рапп, який займався розслідуванням воєнних злочинів.

Раніше він відвідав два масових поховання: у містах Кутайфа і Наджха недалеко від Дамаска. "У нас, безумовно, є понад 100 тисяч осіб, які зникли в цій машині (масових тортур і вбивств. - Ред.) і були закатовані до смерті, - заявив він. - Я не сумніваюся в таких цифрах, враховуючи те, що ми бачили в цих масових похованнях".

"Ми дійсно не бачили нічого подібного з часів нацистів", - зазначив Рапп. Раніше він керував стороною обвинувачення в трибуналах із воєнних злочинів у Руанді та Сьєрра-Леоне, а зараз працює із сирійським громадянським суспільством над документуванням доказів воєнних злочинів режиму Асада і допомагає підготуватися до можливих судових процесів, пояснює Reuters.

Зі свого боку правозахисник Муаз Мустафа, який очолює організацію "Сирійська оперативна група з надзвичайних ситуацій" з головним офісом у США, сказав журналістам, що, за його оцінкою, щонайменше сто тисяч тіл поховано тільки в Кутайфі.

Читайте також: Сирія після падіння режиму Асада

Звинувачення в масових стратах і застосуванні хімзброї

На думку Стівена Раппа, режим Асада був "системою державного терору, що став машиною смерті". Як Башара Асада, так і його батька Хафеза, який обіймав до нього посаду президента Сирії і помер 2000 року, правозахисні групи та уряди інших держав звинувачують у масштабних порушеннях прав людини і таких злочинах, як масові страти всередині тюремної системи і застосування хімзброї проти сирійського народу. Башар Асад, який втік від повстанців до Москви, заперечує всі звинувачення у зв'язку з цим.

За даними Міжнародної комісії в Гаазі щодо зниклих безвісти, у Сирії може існувати до 66 місць масових поховань, проте ці відомості поки не перевірені. За даними міжнародних і сирійських організацій, включно з ООН і Сирійською мережею з прав людини, понад 150 тисяч осіб у країні вважаються зниклими безвісти.

Читайте також: Сирійці у Німеччині після падіння Асада: повертатися чи залишитися?