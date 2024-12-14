Україна налагодить постачання продовольства в Сирію

Продовольство постачатиметься Сирії в рамках гуманітарної програми "Зерно з України", заявив президент Володимир Зеленський. Після падіння режиму Башара Асада постачання пшениці сирійцям зупинила Росія.

Президент Володимир Зеленський заявив у суботу, 14 грудня, що Україна в співпраці з міжнародними організаціями налагодить постачання продовольства Сирії після падіння там режиму Башара Асада.

"Ми готові допомогти Сирії з недопущенням продовольчої кризи. І зокрема, завдяки гуманітарній програмі "Зерно з України" - Grain from Ukraine. Я дав доручення уряду налагодити постачання продовольства у співпраці з міжнародними організаціями й тими партнерами, які можуть посприяти", - зазначив Зеленський у відеозверненні.

Він закликав "усіх у світі зараз підключитись до стабілізаційних зусиль заради того, щоб війна, понад десятиліття тому розпалена в Сирії - розпалена за участі Ірану, Росії, - нарешті припинилась". "Що більш спокійною буде ситуація в таких регіонах, то активніше світ зможе допомагати нам встановити мир", - зауважив Зеленський.

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РФ зупинила постачання зерна в Сирію

Раніше Росія, союзниця Асада, призупинила постачання пшениці до Сирії після падіння його режиму - нібито через невизначеність щодо нового уряду та затримки платежів.

Як повідомлялося, після повалення режиму Асада Росія вивозить військову техніку з військових баз у Сирії. В українській розвідці повідомили, що 13 грудня близько тисячі російських військових колоною вийшли з-під сирійської столиці Дамаска.

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