Росія виводить з Сирії війська і техніку - ЗМІ

На військових базах РФ фіксують активність, яка свідчить про евакуацію з них техніки, пишуть західні і російські ЗМІ. Тим часом ГУР повідомляє про труднощі з виводом військ РФ з районів Сирії, віддалених від баз.

Після повалення режиму Башара Асада з військових баз Росії у Сирії вивозять військову техніку, повідомляє у суботу, 14 грудня, агенція Reuters з посиланням на "сирійського чиновника зі сфери безпеки".

Так, у суботу з російської авіабази Хмеймім у Латакії до Лівії вилетів вантажний літак. За словами сирійського посадовця, найближчими днями очікується виліт ще кількох літаків.

Підвищена активність на цій базі фіксується протягом останньої доби, зокрема, там приземлився вантажний важкий військово-транспортний літак Іл-76. А напередодні на супутникових знімках з цієї авіабази зафіксували два транспортних літаки Ан-124, зазначає Reuters.

Також про наявність низки транспортних літаків на базі Хмеймім напередодні писало російське видання "Важные истории", яке аналізувало супутникові фото Maxar Technologies та Planet Labs. За його даними, на авіабазі, зокрема, були зафіксовані три Іл-76, два Ан-124 і військово-транспортні літаки меншої місткості: три Ан-32 і один Ан-72.

За даними видання, на знімках також зафіксовано, як російські військові розбирають на частини ударний гелікоптер Ка-52 і, ймовірно, готують його до завантаження. Фіксували на зображеннях і частини іншої військової техніки. Крім того, були зафіксовані колони військової техніки РФ, що рухаються у напрямку авіабази Хмеймім.

Раніше на знімках також було видно російські кораблі, які пливуть Середземним морем від берегів Сирії. Нагадаємо, у РФ є база військово-морського флоту у сирійському порту Тартус.

ГУР: РФ стикається зі складнощами при евакуації військових з Сирії

Про те, що РФ евакуює свої бази у Сирії з минулого тижня неодноразово повідомляло і Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України. За його даними, військові кораблі почали покидати базу РФ у Тартусі ще 8 грудня.

10 грудня українська військова розвідка зазначала, що для евакуації росіяни задіяли "караван військово-транспортних бортів, на які вантажать залишки військ, озброєнь та військової техніки". В ГУР також повідомляли, що з бази Хмеймім техніку вивозять літаки Іл-76 і Ан-124.

"У порту Тартуса росіяни проводять екстрений демонтаж обладнання та військового майна. Туди вже прибули декілька сотень російських спецназівців для забезпечення безпеки відступу", - зауважували у розвідці.

Нині ж в ГУР зазначили, що РФ стикається із труднощами при евакуації особового складу з Сирії. "Сотні російських військових не можуть дістатись з провінції Хомс до авіабази у Хмеймімі, бо бояться, що їхню колону накриють вогнем", - йдеться у повідомленні.

За даними української розвідки, представники армії РФ намагаються домовитися з представниками військових контингентів інших держав у Сирії про гарантій недоторканості для солдатів.

"На території арабської країни з’явились найманці із так званих російських ПВК, зокрема "африканського корпусу": їхня задача - захищати підрозділи РФ, які рухаються з глибини Сирії до баз на узбережжі", - йдеться в повідомленні ГУР в Telegram.

В українській військовій розвідці також повідомили, що 13 грудня близько тисячі російських військових колоною вийшли з-під Дамаска до Тартуса та Хмейміма. За даними ГУР, до евакуації контингенту РФ планує залучити ще щонайменше 25 військово-транспортних літаків.