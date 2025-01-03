Глави МЗС Німеччини та Франції прибули в Дамаск

Анналена Бербок і Жан-Ноель Барро - перші міністри закордонних справ країн ЄС, які прибули для переговорів з новою владою Сирії. Візит відбувається від імені Євросоюзу.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) та її французький колега Жан-Ноель Барро в п'ятницю, 3 січня, прибули в Дамаск із неоголошеним заздалегідь візитом. Очільники МЗС, зокрема, планують зустрітися з де-факто новим лідером країни Ахмедом аш-Шараа (бойове ім'я якого Абу Мохаммед аль-Джулані), очільником ісламістського угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" (ХТШ), на чолі з яким альянс повстанців у грудні минулого року повалив режим диктатора Башара Асада.

Бербок і Барро - перші міністри закордонних справ країн Євросоюзу, яких приймає в Дамаску нове сирійське керівництво. Вони здійснюють цей візит саме від імені ЄС, йдеться в заяві МЗС Німеччини, опублікованій перед вильотом Бербок із Берліна. ФРН має намір допомогти Сирії в проведенні "всеохоплюючої мирної передачі влади, у примиренні суспільства, у відбудові" країни, йдеться в повідомленні.

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За словами Бербок, між Німеччиною і Сирією, а також Європою загалом і Сирією можливе відновлення відносин, і сьогоднішня поїздка посадовців відбувається "з простягнутою рукою, а також з чіткими очікуваннями від нових правителів" у Дамаску.

Такий новий початок може бути за умови, якщо у Сирії будуть надані рівні права, захист і місце у політичному процесі жінкам і чоловікам, незалежно від етнічної чи релігійної групи, вказала вона.

"Ми й далі судитимемо "Тахрір аш-Шам" за його діями. Попри увесь наш скептицизм, ми не повинні втратити можливість підтримати народ Сирії на цьому важливому роздоріжжі", - заявила Бербок.

Своєю чергою Барро наголосив, що Франція і Німеччина підтримують сирійський народ у всьому його розмаїтті. "У Сирії ми хочемо сприяти мирному і відповідальному переходу (від правління Асада - Ред.), який слугуватиме сирійцям і регіональній стабільності", - написав він у X.

Також Барро висловив сподівання, що Сирія буде "суверенною, стабільною і мирною". За його словами, ця надія "реальна", але водночас "крихка", цитує агенція AFP.

Україна готується відновити дипломатичні відносини з Сирією

17 грудня, перед візитом Бербок і Барро, група німецьких дипломатів на чолі з уповноваженим МЗС ФРН із питань Близького Сходу Тобіасом Тункелем (Tobias Tunkel) зустрілася в Дамаску з Ахмедом аш-Шараа. Євросоюз також почав налагоджувати контакти з новою владою Сирії. За дорученням Брюсселя в Дамаску в другій половині грудня побував німецький дипломат Міхаель Онмахт (Michael Ohnmacht).

30 грудня провів переговори із Ахмедом аш-Шараа у Дамаску і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що у 2025 році Україна може відновити дипломатичні відносини з Сирією, які були розірвані у 2022 році через те, що режим Асада визнав анексію Росією Криму та часткову окупацію Донецької і Луганської областей.

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