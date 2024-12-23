Гроші Асада: на чому зароблені в Сирії і де вони зараз?

Вважається, що Башар Асад вивів з економіки Сирії мільярди доларів, яких відчайдушно потребує зруйнована країна. Експерти припускають, що Асад, ймовірно, багато років приховував активи і готував свою втечу.

Скільки грошей у поваленого сирійського диктатора Башара Асада і його сім'ї, достеменно не знає ніхто. Найточнішу і, ймовірно, фактично обґрунтовану оцінку було дано Держдепартаментом США у звіті для Конгресу 2022 року. Згідно з документом, особисті статки Асада і його дружини Асми, ймовірно, становлять від одного до двох мільярдів доларів.

Зазначалося, що сім'я Асадів володіє нерухомістю в Дубаї, Москві та Лондоні і має десятки таємних банківських рахунків. Наприклад, британські ЗМІ повідомляли, що з початком громадянської війни в Сирії влада Великобританії заморозила рахунок Башара Асада на 40 мільйноів фунтів стерлінгів у лондонському відділенні найбільшого банку країни HSBC.

Особисті статки, оцінювані в мільярд доларів, найімовірніше, є лише малою частиною багатств сім'ї Асадів. За іншими, менш консервативними оцінками, вона володіє також 200 тоннами золота і активами на суму близько 22 мільярдів доларів. Деякі оглядачі навіть припустили, що загалом статки Асадів, з урахуванням прихованих активів, можуть сягати 122 мільярдів доларів.

Біля дамаського маєтку Махера Асада, молодшого брата Башара Асада, виявлено мережу тунелів Фото: Hasan Belal/Anadolu/picture alliance

При цьому, за словами експертів, Башар Асад позиціонував себе як "людину з народу", а місцеві жителі розповідали The Washington Post, що сім'я експрезидента їздила на звичайних машинах, а його діти ходили у звичайні школи.

Арешт майна і заморожування рахунків Асада і його родичів

Інформація про конфісковані владою рахунки та активи, а також судові справи, в яких фігурують члени сім'ї та родичі Асада, такі як його двоюрідний брат Рамі Махлуф, - це ще одне свідчення того, скільки грошей повалений президент і його оточення могло вилучити з сирійської економіки.

Наприклад, Махлуф, його статки оцінювалися від 5 до 10 мільярдів доларів, вважався найбагатшою людиною Сирії після самого Асада, поки не посварився з ним. У 2016 році у Швейцарії через підозри у відмиванні грошей було заморожено банківський рахунок Хафеза Махлуфа - іншого двоюрідного брата Асада, на рахунку було близько 3,2 мільйона доларів.

А 2017 року іспанська та французька влада заарештувала майно на суму близько 600 мільйонів євро, що належали дядькові Асада Ріфаату Асаду. Серед його активів були готелі, ресторани та об'єкти нерухомості.

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Як Асади заробили свої гроші?

"Асади прямо чи опосередковано беруть участь майже у всіх великомасштабних економічних операціях у країні", - зазначалося в доповіді Держдепу США від 2022 року. Вони також займаються наркоторгівлею, контрабандою зброї та здирництвом, а доходи від цих видів діяльності спрямовують через "формально легальні корпоративні структури та некомерційні організації", стверджували автори документа.

Завдяки безроздільній владі над держсектором Асад як глави держави мав необмежені можливості розподіляти фінансові потоки і проєкти на користь фірм, які контролює через свої бізнес-структури, пояснювали сирійський експерт Карам Шаар і політолог Стівен Гейдеман у доповіді американського Інституту Брукінгса, оприлюдненій 2024 року. Як приклад вони розповіли про історію, як компанія, керована двома наближеними до Асада, отримала державний контракт на обслуговування і реконструкцію двох найбільших електростанцій Сирії. За наявними даними, проєкт навіть "розглядали для можливості звільнення від західних санкцій, щоб станції можна було відремонтувати".

За оцінками Світового банку, наркоторгівля зрештою могла бути найприбутковішим сектором сирійської економіки Фото: Emin Sansar/Anadolu/picture alliance

Останніми роками Башар Асад зміцнював свій контроль над джерелами доходів, продовжують Шаар і Гейдеман, вочевидь, намагаючись привласнити собі багатства союзників і членів родини. Зокрема, за їхніми даними, 2020 року Асад боровся з двоюрідним братом-мільярдером Рамі Махлуфом. Махлуф був відсунутий на другий план і, як стверджується, поміщений під домашній арешт, тоді як Асад прибрав до рук його бізнес-імперію.

Зовсім нещодавно стало відомо, що режим Асада також стояв за збільшенням виробництва і торгівлі метамфетаміну каптагону - наркотика, що викликає швидку залежність.

Що сталося з грошима Асадів?

Ймовірно, Башар Асад покинув Сирію поспіхом, не повідомивши про свій від'їзд навіть найближчим помічникам або членам сім'ї. Його дружина, яка лікується від раку, вже була на той час у Росії разом із трьома дітьми. Судячи з повідомлень і відеозаписів, знятих сирійцями, які проникли в будинки й офіси Асада, сім'я залишила багато чого, включно з шикарними меблями, дизайнерськими речами та розкішними автомобілями, зокрема Ferrari, Lamborghini і Rolls Royce. Але в Росію вона прибула явно не з порожніми руками.

Перехідний уряд у Дамаску заявляє, що в нього майже закінчилася валюта: Асад переправив мільйони доларів у Росію Фото: Louai Beshara/AFP/Getty Images

"За активами режиму буде міжнародне полювання, - заявив нещодавно виданню Wall Street Journal Ендрю Таблер, колишній співробітник Білого дому, який раніше займався виявленням власності сім'ї Асада. - У них було багато часу до революції, щоб відмити свої гроші. У них завжди був план "Б", і зараз вони виявилися добре підготовленими до вигнання".

Нещодавно британська газета The Financial Times повідомила, що в період з 2018 до 2019 року Центральний банк Сирії переправив до московського аеропорту "Внуково" готівку на суму 250 мільйонів доларів.

"Незвичайні перекази грошей із Дамаска підкреслюють, що Росія, головний союзник Асада, який надав йому військову підтримку для продовження існування його режиму, стала одним із найважливіших пунктів призначення сирійських грошей, тоді як західні санкції витіснили її зі світової фінансової системи", - пише газета.

Раніше вона також повідомляла про те, що Асади володіли щонайменше 18 розкішними квартирами в Москві. За даними видання, у 2018-2019 роках члени сім'ї та родичі експрезидента також здобували нові активи у Росії.

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Знайти багатства Асада і повернути їх народу

Навіть якщо Асади насправді володіли лише частиною того багатства, яке їм приписують різні організації та особи, відповідні цифри все одно жахливо відрізняються від тієї економічної ситуації, в якій опинилися зараз пересічні сирійці.

Від початку громадянської війни ВВП Сирії впав до 9 мільярдів доларів і, за останніми підрахунками Світового банку, ще більше скоротиться у 2024 році. Станом на 2022 рік 69 відсотків населення країни, це приблизно 14,5 мільйона осіб, перебували за межею бідності, вказують аналітики Світового банку.

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У зв'язку з цим деякі сирійські правозахисні організації закликають знайти багатства Асада і повернути їх народу. Наприклад, 40 мільйонів фунтів стерлінгів із замороженого рахунку в лондонському HSBC, які завдяки відсоткам зросли до 55 мільйонів.