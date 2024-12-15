Спецслужби Сирії за Асада: під впливом нацистів і "штазі"

Після повалення режиму Башара Асада світ облетіли фото і відео з в'язниці Седная поблизу Дамаску, що стала символом тортур і жорстокості сирійської влади. На кадрах із в'язниці, що на п'ять поверхів залягає під землю, було видно виснажених людей у переповнених камерах. Багатьох ув'язнених довелося виносити з в'язниці - ті вже не могли пересуватися самотужки.

В одному з приміщень у напівтемряві лежали люди, які щось викрикували: імовірно, вони були серйозно психологічно травмовані внаслідок тортур. У цій в'язниці виявили тіла безлічі людей, які загинули від тортур. Одне з приміщень тюрми-катівні було завалено горами взуття. За повідомленнями ЗМІ, тільки в день звільнення в цій в'язниці утримували тисячі людей.

Згідно з доповіддю міжнародної правозахисної організації Amnesty International (AI), у період із вересня 2011 року до грудня 2015 року у в'язниці внаслідок позасудових страт загинуло близько 15 тисяч осіб.

Багатьом ці кадри нагадали про злочини націонал-соціалістів у Німеччині та по всій Європі. І це невипадково - довгі роки сирійські спецслужби консультували нацистські злочинці-втікачі. Зокрема, колишній гауптштурмфюрер СС Алоїз Бруннер (Alois Brunner). Він вважається одним із головних соратників Адольфа Ейхмана (Adolf Eichmann), відповідальним за переслідування, вигнання і депортацію шести мільйонів євреїв з підконтрольної нацистам частини Європи.

Взуття закатованих в Седнаї Фото: Anagha Subhash Nair/Anadolu/picture alliance

Курси для спецслужб у Дамаску від соратника Ейхмана

Бруннер був не єдиним есесівцем або колишнім військовослужбовцем вермахту в Сирії, розповіла Нура Чалаті з Ерфуртського університету. "Багато з них працювали безпосередньо в сирійському генштабі за річними контрактами та консультували армію і військову розвідку", - пояснила дослідниця. Згідно з документами, генштаб Сирії був зацікавлений у них тому, що ті більше не мали громадянства, були вихідцями з країни, що нібито не мала колоніальної історії, і, звісно, тому, що вони мали досвід активних учасників війни, включно з методами масового знищення. "Їх цінували за практичний досвід", - каже Чалаті, яка досліджувала також взаємовідносини між міністерством держбезпеки ("штазі") колишньої НДР і сирійськими спецслужбами.

Після заочного вироку до смертної кари у Франції 1953 року Бруннер покинув Європу і 1954-го прибув до Сирії під чужим ім'ям. Як зазначив ізраїльський історик Денні Орбах у книжці "Втікачі" про націонал-соціалістів, які втекли від правосуддя, Бруннера незабаром залучили до контрабанди західної зброї в арабські країни. 1959 року одна з сирійських спецслужб заарештувала Бруннера за підозрою в шпигунстві, тож йому загрожувало довічне ув'язнення.

Тоді він розкрив свою особистість і став працювати на сирійські спецслужби. У наступні роки Бруннер навчав їхніх агентів і працівників методів контршпигунства і допитів. Його курси відвідували багато сумнозвісних керівників сирійських спецслужб часів батька Башара Асада Хафеза. Зокрема, генерал Алі Хайдар, який упродовж 26 років очолював сирійські спецсили, голова військової розвідки Алі Дуба, а також міністр оборони Сирії аж до початку 2000-х років Мустафа Тлас, відповідальний за придушення повстання "Братів-мусульман" у Хамі в 1982 році, унаслідок чого загинуло за різними оцінками до 30 тисяч осіб.

Після повалення режиму Башара Асада було розтрощено статую його батька Хафеза, котрий перетворив Сирію на диктатуру Фото: Hussein Malla/AP/dpa/picture alliance

"Німецький стілець" для катувань на службі режиму Асада

Одним з елементів тортур, які практикував режим Асада аж до останнього часу, був так званий "німецький стілець", де жертві ламали хребет унаслідок надмірного розтягування. Імовірно, цей винахід теж сходить своїм корінням до Бруннера. Денні Орбах зазначає, що це ймовірно, хоча й не доведено. "Бруннер допоміг створити витончені знаряддя тортур, імовірно, серед них і "німецький стілець", - припускає він.

Крім того, Бруннер надавав цінні послуги диктатору Хафезу Асаду, який перебував при владі з 1970 року. "Він прекрасно знав, як збирати й використовувати інформацію, як маніпулювати людьми, а також що важливо в діяльності спецслужб", - пише біограф Бруннера Дідьє Епельбаум. "Він знав більше, ніж будь-який сирійський офіцер. Саме тому він доклав руку до перебудови спецслужб у Сирії", - вказує автор.

Алоїз Бруннер у Дамаску, 1985 рік Фото: picture-alliance / dpa

Завдяки своїм знанням Бруннер зміг закріпитися у вищих колах сирійського політичного істеблішменту, розповів журналіст-розслідувач Хеді Ауїдж в інтерв'ю радіостанції France Inter 2017 року. "Угода полягала в захисті в обмін на нацистське ноу-хау. Бруннер сформував нацистську спецслужбу, перше коло наближених Хафеза Асада", - резюмував Аудж, який 2017 року пролив світло на останні роки перебування Бруннера в ув'язнені в Сирії, де він помер, імовірно, 2002 року.

Сирійські спецслужби співпрацювали також зі "штазі"

Сирійські лідери отримували допомогу не тільки від утікачів націонал-соціалістів. Вони співпрацювали й з міністерством держбезпеки колишньої НДР. З політичного погляду це вписувалося в логіку "холодної війни", адже хоча в 1960-х роках Сирія мала позаблоковий статус, за уряду партії "Баас" вона дедалі більше зближувалася з так званим Східним блоком під проводом СРСР.

За словами Нури Чалаті, перші контакти з НДР розпочалися із сирійського запиту 1966 року. Дамаск цікавило все - від технологій виробництва зброї до організації та структури спецслужб і політичних інститутів. "Однак міністерство держбезпеки реагувало досить стримано", - каже Чалаті. Утім, достеменно довести будь-що важко, оскільки ця спецслужба НДР знищила відповідні документи, коли була розпущена 1989 року.

"Запозичили найгірше в нацистів і "штазі"

Загалом важко довести прямий вплив націонал-соціалістів чи міністерства держбезпеки НДР, визнає Чалаті. "Але загальна картина, яка вимальовується, цілком відповідає тому, що ми зараз спостерігаємо в Сирії", - додає дослідниця. Приміром, виявлені тепер документи показують, наскільки роздутий бюрократичний апарат був у сирійської секретної служби.

"Цей феномен добре знайомий нам за НДР і "штазі". Я не можу стверджувати, що існує прямий причинно-наслідковий зв'язок. Але явище вражає. Можливо, це характерно для спецслужб загалом - тут необхідні додаткові дослідження", - розмірковує експертка.

Водночас спецслужба була "інструментом придушення і катувань з боку режиму, скоювала найстрашніші злочини щодо прав людини", вказує Чалаті. "Такий підхід менш схожий на методи "штазі", ніж на підхід націонал-соціалістів і таємної поліції "третього рейху" гестапо. По суті, ми маємо режим і комплекс спецслужб, які поєднують у собі найгірше з двох цих світів", - висновує вона.