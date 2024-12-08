Дамаск: мародерство в резиденціях Асада та посольстві Ірану

Десятки жителів Дамаска перебувають в розкішному палаці уже колишнього правителя країни Башара Асада після того, як його пограбували повстанці-ісламісти, що захопили владу. Про це у неділю, 8 грудня, повідомив із місця подій кореспондент агенції AFP.

Розграбована резиденція президента Асада після падіння режиму Фото: Hussein Malla/AP Photo/picture alliance

"Жінки, діти та чоловіки оглядали будинок та його великий сад. Кімнати були абсолютно порожні, крім меблів та портретів Асада, розкиданих на підлозі", - повідомляє AFP. Люди знімали у палаці відео та викладали кадри у вільний доступ. "Я фотографую, тому що я такий щасливий бути тут, всередині його будинку", - цитує AFP 44-річного місцевого жителя Абу Омара, який показував журналістові фотографії на своєму мобільному телефоні. Він висловив сподівання, що сирійці тепер об'єднаються і "разом збудують цю країну".

Резиденція Башара Асада в елітному районі Аль-Маліки сирійської столиці має три шестиповерхові будинки, уточнює AFP. Кореспондент агенції також бачив спалену залу прийомів у президентському палаці Дамаска.

Читайте також: Падіння режиму Асада у Сирії: як реагує світ

У Дамаску також розграбовано посольство Ірану

Удень 8 грудня сирійські повстанці мародерили й у палаці Асада та посольство Ірану у Дамаску. Вони показово плюндрували прапори Ірану та портрети вбитого у вересні лідера "Хезболли" Хасана Насралли в іранському посольстві, а також сирійський прапор, що асоціюється з режимом династії Асадів.

Водночас сирійська опозиція закликала громадян шанобливо ставитися до державної власності, оскільки будинки та споруди всіх видів "належать народу, а не терористичному режиму Башара Асада".

У посольстві Ірану в Дамаску Фото: OMAR HAJ KADOUR/AFP/Getty Images

Дісталося і посольству Італії

8 грудня також стався напад на резиденцію італійського посла в Дамаску. "Озброєна група" вранці увірвалася в сад резиденції посла і викрала три автомобілі, повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

Посол Італії, який перебував в Дамаску, перебуває в безпеці і працює в іншому місці, запевнили в МЗС Італії.

Читайте також: Уряд ФРН застерігає від захоплення влади у Сирії радикалами