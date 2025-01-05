МВС: ФРН вишле ісламістів у Сирію "коли дозволить ситуація"

Громадян Сирії, які вчинили злочини в Німеччині або визнані ісламістами, депортують на батьківщину, "як тільки дозволить ситуація", запевнила глава німецького МВС Ненсі Фезер.

Громадян Сирії, які вчинили злочини в Німеччині або визнані ісламістами, депортують на батьківщину, "як тільки дозволить ситуація", заявила міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) в інтерв'ю медіагрупі Funke, опублікованому в неділю, 5 січня.

Рішення про надання притулку можуть переглянути

За її словами, Федеральне відомство у справах міграції та біженців (BAMF) готується до перегляду рішень про надання притулку за підсумками оцінки ситуації в Сирії.

"Як передбачає наш закон, BAMF перевірить ще раз і відкличе рішення про надання притулку, якщо люди більше не потребують цього притулку в Німеччині, оскільки ситуація в Сирії стабілізувалася", - сказала Фезер.

Вона також пообіцяла, що німецький уряд розширить програму підтримки добровільної репатріації сирійців на батьківщину. При цьому Фезер зазначила, що громадян Сирії, які вивчили німецьку мову та знайшли роботу або навчання у ФРН, не висилатимуть додому.

"Це буде поширюватися на тих, хто не має права на проживання з інших причин, скажімо, по роботі чи навчанні, і не повертається до Сирії добровільно. Кожному, хто добре інтегрується, працює, вивчив німецьку мову і знайшов тут нову домівку, має бути дозволено залишитися в Німеччині", - зазначила вона.

Злочинців депортують "як тільки дозволить ситуація"

Фезер висловилася за те, що злочинців та ісламістів слід депортувати якомога швидше. "Ми значно розширили юридичні можливості для цього і будемо використовувати їх, як тільки дозволить ситуація в Сирії", - сказала міністерка.

За її словами, зараз міністерство внутрішніх справ (МВС) Німеччини тісно співпрацює з міністерством закордонних справ (МЗС) і закордонними партнерами, щоб прояснити ситуацію в Сирії після повалення режиму Башара Асада.

"Ми в першу чергу зосереджуємося на питаннях безпеки", - зазначила Фезер. Вона вважає, що вперше після десятиліття терору та насильства в Сирії з'явилася надія на мир. "Якщо ця надія на мир стане реальністю, багато біженців зможуть повернутися", - сказала міністерка.

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Скільки сирійців у Німеччині?

За даними МВС, нині в Німеччині проживають 974 136 громадян Сирії. Більшість прибули після 2015 року. Більше двох третин з них - це люди, які запросили притулок. Понад 300 тисяч з них отримали притулок не індивідуально, а колективно, як біженці від громадянської війни.

У грудні BAMF оголосило, що не прийматиме нові рішення за заявками про надання притулку від громадян Сирії через розвиток подій в країні. У Берліні уточнили, що про депортацію сирійців зараз не йдеться.

А влада Австрії, навпаки, заявила про підготовку програми репатріації та депортації сирійців. Розгляд прохань сирійців про притулок призупинили ще 13 країн Європейського Союзу.

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