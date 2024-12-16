Європі потрібні робочі руки, але сирійцям вказують на двері

Деякі політики в ЄС вимагають швидкого повернення сирійських біженців на батьківщину після повалення режиму Асада. Та на тлі браку робочої сили політики такі заклики можуть нашкодити самій Європі.

Після повалення режиму диктатора Башара Асада 8 грудня Німеччина невідкладно заявила про призупинення прийому від громадян Сирії заявок на надання притулку.

Лише через 36 годин після того, як сирійські повстанці оголосили, що взяли столицю Дамаск, уряд Німеччини призупинив розгляд понад 47 тисяч запитів на притулок від сирійців. За кілька годин Франція, Великобританія, Італія та кілька інших країн наслідували цей приклад.

Ці рішення викликали стурбованість серед понад 1,5 мільйона сирійців, які після початку громадянської війни в 2011 році знайшли прихисток у Європі.

Особливу тривогу викликали зауваження міністра внутрішніх справ Австрії Ґергарда Карнера (Gerhard Karner), який повідомив про підготовку програми "впорядкованої репатріації та депортації". Заклики по подібних дій звучали й від німецьких політиків.

Схоже, європейські уряди скористалися моментом усунення Асада, щоб відреагувати на зростаюче занепокоєння європейської громадськості через високий рівень міграції.

За даними Агентства Європейського Союзу з питань притулку (EUAA), ще до призупинення розгляду клопотань, станом на кінець жовтня, в країнах ЄС на рішення чекали понад 108 тисяч заявок на притулку від сирійців.

Блискавична реакція європейських політиків і заклики до повернення сирійців на батьківщину різко контрастують з "культурою гостинності", яка спостерігалася в розпал так званої кризи біженців 2015-16 років. Тоді німці зустрічали сирійців на залізничних вокзалах водою та провіантом.

Читайте також: Австрія платитиме сирійцям по 1000 євро за повернення додому

У Сирії не буде швидких рішень

Занепокоєнь справді чимало, враховуючи хаос, що триває у Сирії, де повстанські угруповання на чолі з "Хаяйт Тахрір аш-Шам" (ХТШ) намагаються створити тимчасовий уряд. Ситуацію ускладнює й очевидна метаморфоза ключової причини, з якої Європа свого часу вітала громадян Сирії. Окрім питання гуманітарних зобов'язань, політики тоді стверджували, що сирійці допоможуть пом'якшити критичний дефіцит робочої сили на ринку.

Оглядачка брюссельського Європейського політичного центру (EPC) Анастасія Карацас зазначає, що ще до усунення Асада країни ЄС останнім часом активізували зусилля з повернення більшої біженців на батьківщину, незважаючи на величезний попит на "робочі руки" в Європі.

"У всьому ЄС терміново потрібно вирішити питання нестачі робочої сили, а також зайнятися проблемою трудової експлуатації, особливо нелегальних працівників-мігрантів. Але тепер існує ризик того, що надання пріоритету поверненню (біженців. - Ред.) може затьмарити ці інші пріоритети", - припустила вона у розмові з DW.

Читайте також: Біженців із Сирії у Німеччині виявилося менше, ніж з України

Інтеграція сирійців "краща, ніж очікувалося"

Інтегрувати таку велику кількість біженців - 972 тисяч сирійців у випадку Німеччини - за такий короткий період, безумовно, було складно. Проте дослідник ринку праці з Нюрнберзького Інституту досліджень ринку праці та кар'єри (IAB) Філіпп Яшке (Philipp Jaschke) вважає, що зусилля Німеччини "спрацювали набагато краще, ніж очікувалося".

"Біженці покидали Сирію похапцем. Багато з них під час втечі пройшли через травматичний досвід. Після приїзду вони здебільшого були не готові до німецького ринку праці, існувало багато бюрократичних та інших бар'єрів", - нагадав Яшке у розмові з DW.

Серед перешкод були і тривалі затримки щодо рішень про надання притулку, і вивчення німецької мови, і завершення навчання та отримання визнаної кваліфікації перед початком роботи, на що потрібні роки. Тим часом перспективи працевлаштування біженців часто обмежуються низькокваліфікованими посадами.

Опитування IAB показали, що на батьківщині понад 90 відсотків сирійців працювали за професіями, які вимагають у Німеччині професійної підготовки або університетського ступеня. Коли вони прибули до Німеччини, близько третини спочатку працювали на низькокваліфікованих роботах. Через шість років чверть із них досі перебували на таких посадах.

Читайте також: Кількість прохань про притулок у Німеччині знизилася майже на чверть

Високий рівень безробіття має кілька причин

Згідно зі звітом IAB, опублікованим 13 грудня, станом на вересень 2024 року в Німеччині працювали приблизно 287 тисяч сирійців. Рівень їхньої зайнятості впав, оскільки велика кількість прибула нещодавно та все ще перебуває на ранній стадії процесу інтеграції.

Однак чим довше біженці залишаються в Німеччині, тим більша ймовірність, що вони знайдуть роботу. Дослідники IAB виявили, що через сім років після прибуття працевлатшувалося близько 61 відсотка сирійських біженців.

Хоча офіційний рівень безробіття для сирійців у 37 відсотків набагато вищий, ніж загальний рівень безробіття в Німеччині, який у листопаді становив 5,9 відсотка, культурні та інші чинники зіграли значну роль. Сирійські жінки частіше випадають із цього рівняння. Багато з них перебирає на себе традиційну сімейну роль домогосподарки і з меншою ймовірністю має попередній досвід роботи, ніж чоловіки. Додається й той факт, що багато з сирійських жінок є матерями маленьких дітей і займаються їхнім вихованням.

Загалом Карацас з EPC каже, що дискримінація та "постійні труднощі з визнанням навичок і кваліфікації" є проблемами для сирійців у всій Європі.

Читайте також: Україна налагодить постачання продовольства в Сирію

Сирійці заповнюють ключові прогалини на ринку праці

У Німеччині майже 30 відсоток жінок-біженок працюють у сферах соціальних і культурних послуг, включаючи освіту та догляд за дітьми. Кожен десятий працює в роздрібній торгівлі. Більше однієї п'ятої чоловіків-біженців працюють у сфері логістики та виробництва. За даними IAB, багато сирійців також працює у сферах готельного бізнесу, охорони здоров'я та будівництва.

Сирійські біженці на вулицях Афін, 9 жовтня 2020 Фото: Maram Salim/DW

"У цих сектора існує великий дефіцит робочої сили, - каже Яшке і додає, що в цих секторах є високий попит на працівників і відносно низька пропозиція робочої сили. - Тож Німеччина справді програє, якщо ці люди виїдуть".

Що стосується питання готовності повертатися, то нещодавнє опитування, проведене IAB, показало, що понад 90 відсотків біженців сирійського походження, які прибули до Німеччини між 2013 і 2019 роками, заявили, що хочуть тут залишитися назавжди. Однак це може змінитися з огляду на останні події у Сирії.

"Майже 40 відсотків живуть тут з 2015 року або довше. Вони заробляють тут на життя, мають свої контакти, багато хто перевіз свої родини, тож, ймовірно, багато хто залишиться", - прогнозує Яшке.

Читайте також: Відірвано від життя? Знання мови та реальна ситуація на ринку праці ФРН

Про репатріацію сирійців говорити зарано?

Водночас не виключено, що ті біженці, які не інтегрувалися або не знайшли роботу в межах розумних часових рамок, будуть змушені повернутися або самі захочуть виїхати, щоб допомогти відновити сирійську економіку після майже 14-річної громадянської війни. Депутат Бундестагу Єнс Шпан (Jens Spahn) від опозиційного нині ХДС/ХСС нещодавно сказав в ефірі телеканалу n-tv, що сирійцям слід запропонувати державну підтримку для репатріації, і говорив про бонус за переїзд у розмірі 1000 євро на особу та організацію державних чартерних літаків. ХДС/ХСС є фаворитом виборчих перегонів та, ймовірно, очолить майбутню урядову коаліцію в країні.

Голова німецької профспілки Verdi Франк Вернеке (Frank Werneke) застерігає від широкої примусової репатріації сирійців і сподівається, що влада "підійде до ситуації з холодною головою".

В інтерв'ю німецькому інформагентству dpa Вернеке сказав, що важливо, щоб перехідний уряд Сирії спочатку випрацював у країні "настільки демократичні умови, наскільки можливо", які б враховували потреби різних етнічних і релігійних груп.

Карацас також застерігає уряди країн ЄС від ухвалення поспішних рішень. "Потрібно розробити політику, яка б гарантувала, що повернення відбуватиметься у добре організований спосіб, що базується на фактах і враховуватиме внесок біженців на ринку праці" європейських країн, каже вона.