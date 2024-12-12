Біженців із Сирії у Німеччині виявилося менше, ніж з України

Близько 85 тисяч сирійських біженців - це діти, які народилися в Німеччині.

У Німеччині проживає близько 1,3 мільйона сирійців. З них лише близько половини, тобто 712 тисяч - це прохачі притулку, йдеться в оприлюдненій у четвер, 12 грудня, доповіді Федерального статистичного відомства (Destatis).

Сирійці у ФРН - другі після українців

Станом на кінець 2023 року, на сирійців припадало 22 відсотки всіх прохань про притулок у Німеччині. Вони становлять другу за чисельністю групу біженців у Німеччині після українців, яких близько 1,65 мільйона.

Серед біженців-сирійців більш ніж половина прибули у 2014-2016 роках, 12 відсотків із них, тобто близько 85 тисяч, - це діти, які народилися в Німеччині.

Середній вік, у якому сирійці переїхали до Німеччини, становить 23 роки. Цим пояснюється те, що багато хто з них не може знайти роботу. У Німеччині працює лише близько 42 відсотків сирійців працездатного віку. "Одна з причин полягає в тому, що значна частина сирійських іммігрантів досі здобуває освіту через низький середній вік", - ідеться в доповіді.

Майже 17 відсотків вихідців із Сирії мають громадянство ФРН.

Читайте також: Падіння режиму Асада в Сирії: у ФРН заговорили про повернення біженців додому