Мерц закликав не пускати до Німеччини біженців із Сирії

Люди, які покидають Сирію після повалення Асада, можуть бути прихильниками диктатора, запевняє лідер німецьких консерваторів.

Німеччина має припинити допуск до країни біженців із Сирії після того, як там було повалено режим Башара Асада, а також повернути на батьківщину сирійців, які "не хочуть інтегруватися". Таку думку висловив лідер фракції Християнсько-демократичного союзу/Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС) у Бундестазі та кандидат на посаду канцлера ФРН від цього консервативного блоку Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) у неділю, 15 грудня, в ефірі німецької медіакомпанії ARD.

Свою позицію Мерц мотивував тим, що після переходу влади в Сирії до альянсу повстанців, який очолює радикальне сунітське ісламістське угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам", із країни в Німеччину можуть втекти "члени міліції Асада". "Нам вони абсолютно не потрібні у Німеччині", - зазначив німецький політик.

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Кандидат на пост канцлера ФРН також повторив свій заклик переглянути позицію Берліна щодо сирійських біженців, які вже перебувають у Німеччині. Консерватори вже довгий час вважають, що, принаймні, вже можна повертатися на північ, а після падіння режиму Асада - і в інші регіони країни, пояснив політик. При цьому, за словами Мерца, у Німеччині можуть залишитися сирійці, які "працюють і добре інтегровані".

Берлін уже призупинив розгляд нових заявок про прохання притулку від сирійських біженців. Це було зроблено буквально на наступний день після появи повідомлень про втечу Асада з Дамаска до РФ і крах його режиму.

Добріндт: Потрібно зробити можливою репатріацію сирійців

Позицію Мерца багато в чому повторює член блоку ХДС/ХСС та голова земельної групи ХСС у Бундестазі Александер Добріндт (Alexander Dobrindt). Газета Rheinische Post опублікувала у випуску від 16 грудня інтерв'ю, у якому політик заявив про необхідність повернення низки сирійських біженців на батьківщину.

"Якщо підстави для захисту припиняють діяти, а право на проживання у багатьох випадках втрачається, репатріація до Сирії також має бути можливою", - цитує газета Добріндта.

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Політик зазначив, що першочерговим завданням для ФРН у цьому випадку має стати швидке повернення до Сирії правопорушників. Добріндт також підтримав ідею про спонсорування добровільного повернення до Сирії, яку раніше висловив заступник голови фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Єнс Шпан (Jens Spahn). Йшлося про те, щоб виділяти по тисячі євро кожному бажаючому повернутися на батьківщину сирійцю та оплачувати їм квитки додому.

Добріндт відомий своєю підтримкою ідей про депортацію різних категорій біженців із ФРН до їхніх рідних країн. Так, у вересні він закликав організовувати "щотижневі" депортаційні рейси до Афганістану для злочинців. А раніше політик-консерватор пропонував висилати з ФРН українських біженців, які не знайшли роботу в країні.

Мерц обіцяє припинити виплату "грошей для громадян" біженцям

Раніше кандидат у канцлери ФРН від блоку ХДС/ХСС укотре розкритикував політику Берліна щодо допомоги українцям, які втекли до Німеччини, рятуючись від розв'язаної РФ повномасштабної війни. На думку Мерца, вони мають отримувати в Німеччині не збільшену допомогу (Bürgergeld, або "гроші для громадян"), а такі самі виплати, як інші біженці.

Мерц назвав видачу "грошей для громадян" українцям "найбільшою, буквально вибуховою статтею витрат". За словами політика, у разі перемоги на виборах до Бундестагу його партія повністю перегляне принципи надання допомоги у ФРН. "Нам необхідно знову поставити систему з голови на ноги. Поняття Bürgergeld зникне. Ми плануємо запровадити нову базову соціальну допомогу. Ми покладемо край нелегальній міграції і таким чином скоротимо великі витрати бюджету", - пообіцяв Мерц.

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Водночас лідер німецьких консерваторів пообіцяв, що українським біженцям у Німеччині почнуть "одразу" надавати дозвіл на роботу та прискорять процес визнання їхніх професійних кваліфікацій. А німецьку мову Мерц запропонував вивчати українцям вже за місцем роботи.

Розмір Bürgergeld і соцдопомоги для шукачів притулку

Розмір допомоги Bürgergeld нині становить 563 євро щомісяця для людей, які живуть самі, по 506 євро - для партнерів, які ведуть спільне домогосподарство, на дітей віком від 14 до 17 років сім'ї отримують по 471 євро, від 6 до 13 років - по 390 євро, до 5 років - по 357 євро за дитину. Додатково отримувачам соцдопомоги держава оплачує, зокрема, житло і медичне страхування.

Натомість обсяг допомоги, який у ФРН отримують прохачі притулку , є дещо меншим - люди, які живуть самі, отримують 460 євро на місяць, партнери, які ведуть спільне домогосподарство - по 413 євро, на дітей віком від 14 до 17 років сім'ї отримують по 408 євро, від 6 до 13 років - по 341 євро, до 5 років - по 312 євро за дитину.