Кількість прохань про притулок у ФРН знизилася на чверть

Німеччина залишається лідером серед країн ЄС за кількістю шукачів притулку. При цьому у ФРН фіксується значне зниження числа поданих клопотань, зазначає Агентство ЄС з питань надання притулку.

За перші дев'ять місяців 2024 року у Німеччині зафіксовано зниження кількості поданих заяв про надання притулку на 24 відсотки. Такі дані наводяться у конфіденційній доповіді Єврокомісії щодо ситуації з міграцією до ЄС та третіх країн, повідомляє у суботу, 5 жовтня, газета Welt am Sonntag.

За даними Агентства ЄС з питань надання притулку (EUAA), на які спираються автори доповіді, майже кожен третій прохач притулку в Німеччині - вихідець із Сирії (30 відсотків). Багато мігрантів прибуває також з Афганістану (15 відсотків) та Туреччини (13 відсотків).

Німеччина залишається лідером у ЄС за кількістю прохань про надання притулку (170 574), за нею йдуть Іспанія (122 096), Італія (117 042) та Франція (115 652). Найменша кількість клопотань була подана в Угорщині (21), Словаччині (121) та Литві (284). Найбільше зниження кількості заяв - на 57 відсотків - зафіксовано в Австрії (18 984).

Загалом у країнах Євросоюзу, Норвегії та Швейцарії з січня по вересень 2024 року було подано 739 735 прохань про притулок - на 8 відсотків менше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Як повідомляє Welt am Sonntag, у доповіді Єврокомісії висловлюється попередження про ймовірність нової хвилі біженців з Лівану до ЄС - з урахуванням того, що в цій країні перебуває велика кількість сирійських біженців (майже 1,5 мільйона), а гуманітарна ситуація в Лівані погіршується внаслідок війни між Ізраїлем та радикальним шиїтським рухом "Хезболла".

Згідно з доповіддю ЄС, станом на 29 вересня свої будинки залишили 345 тисяч осіб, які все ще перебувають на території Лівану. При цьому близько 100 000 ліванців вже втекли до Сирії.

Нагадаємо, що Агентство ЄС з питань притулку (EUAA) прогнозує надходження понад мільйона заяв шукачів притулку до кінця року.