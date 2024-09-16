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СуспільствоЄвропа

У ЄС очікують до кінця року мільйон прохань про притулок

Анастасія Шепелева
16 вересня 2024 р.

За першу половину цього року число заявок прохання притулку в ЄС, Норвегії та Швейцарії склало понад 500 тисяч. Найбільше біженців - у ФРН.

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Біженці в місці тимчасового розміщення в Німеччині (архівне фото)
Найбільша кількість нових заявок про притулок - у НімеччиніФото: Jochen Eckel/IMAGO

Кількість нових шукачів притулку в ЄС, Норвегії та Швейцарії дещо зменшилася за шість місяців 2024 року, проте все ще становить понад пів мільйона. Про це свідчать офіційні дані, опубліковані в понеділок, 16 вересня, Агентством Європейського Союзу з питань притулку (EUAA), що базується на Мальті. Загалом у EUAA прогнозують надходження понад мільйона заяв шукачів притулку до кінця року.

Найбільша кількість біженців - у Німеччині

З січня по кінець червня EUAA зареєструвало в цілому 513 тисяч нових заяв, що на шість тисяч менше, ніж у першій половині 2023 року. Найбільше число біженців знову зафіксовано в Німеччині - майже чверть від загальної кількості (124 тисячі). Проте, це все ще менше, ніж у 2023, коли зареєстрували на 30 тисяч заяв більше.

Друге місце за чисельністю прохачів про притулок посіла Іспанія з 88 тисячами заявок за пів року. На третьому місці за популярністю серед біженців - Італія з 85 тисячами заявок, що на третину більше, ніж у 2023. У перерахунку на душу населення найбільше заявок надійшло Кіпру - майже п'ять тисяч. 

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Найбільше прохачів про притулок прибули з Сирії - близько 71 тисячі людей, що на сім відсотків більше, ніж у попередньому році. Також 45 тисяч заявок подали вихідці з Афганістану - на 18 відсотків менше, ніж торік. З Венесуели притулку попросили 37 тисяч людей, майже всі з них - в Іспанії.

Українці подали 12 тисяч прохань про притулок

У ці дані не включені близько 4,5 мільйона біженців з України, які перебувають у ЄС за процедурою  тимчасового захисту  , запровадженою внаслідок розв'язання Росією повномасштабної війни проти України в лютому 2022 року. При цьому Агентство відзначає невелике зростання кількості заяв про надання притулку від українців (12 тисяч), більше половини з яких було подано у Франції, а п'ята частина - у Польщі.

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