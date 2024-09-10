У ЄС за рік побільшало українських біженців, 22% - чоловіки

У країнах ЄС перебуває 4,1 мільйона українських біженців. Найбільше українців приймають у Німеччині, Польщі та Чехії. Водночас у ФРН значно зменшилося число осіб з тимчасовим захистом.

У Європейському Союзі станом на кінець липня 2024 року налічувалося трохи більше 4,1 мільйона громадян, які втекли з України внаслідок російської агресії. Оновлені дані у вівторок, 10 вересня, опублікував Євростат. Cтаном на 30 червня 2023 року у ЄС налічували понад 4,07 мільйона біженців з України.

Країнами ЄС, які прийняли найбільше біженців з України, є Німеччина (1,1 млн осіб або 26,9 відсотка від загальної кількості), Польща (976,2 тисячі; 23,7 відсотка) та Чехія (369,6 тисяч; 9 відсотків).

Порівняно з кінцем червня 2024 року найбільше зростання кількості шукачів прихистку спостерігається в Польщі (+10 430; +1,1 відсоток), Чехії (+8 834; +2,4 відсотка) та Румунії (+4 250; +2,6 відсотка). Зменшення кількості українців зафіксували у Люксембурзі (-470; -11 відсотків) та Франції (-470; -0,8 відсотка).

У ФРН перерахували кількість зареєстрованих під тимчасовим захистом - їх стало на 200 тисяч менше

У статистиці також врахували, що від липня 2024 року Німеччина вилучила з реєстру осіб, які мають тимчасовий захист, усіх, хто або отримав інший статус перебування, або остаточно покинув територію Німеччини. У порівнянні з кінцем червня 2024 року це призвело до значного зменшення кількості осіб під тимчасовим захистом - на 236 925 осіб (-17,6 відсотка).

У порівнянні з населенням кожної країни ЄС найвищий показник кількості українських біженців на тисячу осіб на кінець липня 2024 року спостерігався в Чехії (33,9), Литві (27,4) та Польщі (26,7), тоді як відповідний середній показник на рівні ЄС становив 9,2 на тисячу осіб.

Більшість біженців в ЄС - жінки і діти

Станом на 31 липня 2024 року громадяни України становили понад 98 відсотків осіб, які мають тимчасовий захист в ЄС. При цьому дорослі жінки становлять майже половину (45,3 відсотка), діти - майже третину (32,4 відсотка), а дорослі чоловіки - трохи більше п'ятої частини (22,4 відсотка) від загальної кількості.

Нагадаємо, 4 березня 2022 року, невдовзі після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Євросоюз активував кризовий механізм, який надає тимчасовий захист українським біженцям, не вимагаючи від них проходження процедури отримання притулку.

25 червня 2024 року Європейська Рада ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту з 4 березня 2025 року до 4 березня 2026 року.

Шмигаль нарікає на зменшення кількості охочих повернутися в Україну

За даними українського уряду, загалом за кордоном перебуває 7,5 мільйона українців. При цьому прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив 10 вересня, що кількість українців, які хотіли би повернутися, знизилася з початку повномасштабної війни. Він зазначив, що, згідно з опитуваннями, в перший рік повномасштабної війни понад 95 відсотків українців мали бажання повернутися, а на сьогодні вже менше ніж 80 відсотків українців готові повертатися у країну за певних умов. "Над цим нам потрібно працювати, і в цьому буде завдання міністерства єдності", - цитує Шмигаля "Інтерфакс-Україна".

Створення такого міністерства раніше анонсували в уряді. Воно працюватиме над стратегією повернення мільйонів українців із-за кордону "не примусом, а завдяки перспективам".