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У ЄС побільшало біженців з України, найбільше їх - у ФРН

Максим Сидоржевський
26 хв. тому

В країнах ЄС зареєстровано 4,07 мільйона українців, які рятувалися від війни, розв'язаної РФ. Найбільша кількість біженців з України наразі - у Німеччині. Раніше лідеркою ЄС за кількістю біженців з України була Польща.

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Німецькі поліцейські перевіряють документи біженців з України
У Німеччині наразі зарестровано найбільше біженців з УкраїниФото: Carsten Koall/dpa/picture alliance

Кількість українських біженців від війни, які отримали статус тимчасового захисту в ЄС, знову перевищила чотири мільйони. Як повідомив у середу, 9 серпня, Євростат, серед усіх країн ЄС найбільше біженців нині зареєстровано у Німеччині - тут станом на 30 червня проживало понад 1,1 мільйона українців та громадян третіх країн, які втекли від війни Росії проти України.

Загалом у країнах ЄС зареєстровано 4,07 мільйона переміщених осіб з України. Таким чином частка Німеччини за кількістю прийнятих у ЄС українських біженців становить 28 відсотків - за цим показником країна випередила Польщу, яка тривалий час була лідеркою в ЄС за кількістю біженців з України. У Польщі нині зосереджено 24 відсотка від усіх українців, що знайшли прихисток в ЄС. Третьою у цьому списку є Чеська Республіка - дев'ять відсотків, повідомляє агенція KNA.

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У червні кількість переміщених осіб з України в ЄС зросла майже на 46 тисяч. З них до Німеччини прибуло близько 21800, натомість у Польщі їхня кількість, навпаки, зменшилася на 13600 людей. У співвідношенні до кількісті населення найбільше українських біженців приймає Чехія (32,2 на 1000 жителів), за нею йдуть Польща (26,6), Естонія (25,8), Болгарія (24,9) і Литва (24,7). Середній показник по ЄС становить 9,1 біженців на 1 000 жителів.

4 березня 2022 року Євросоюз активував кризовий механізм, який надає тимчасовий захист біженцям з України, не вимагаючи від них проходження процедури отримання притулку. За даними Євростату, 98 відсотків біженців, зареєстрованих у червні 2023 року, були громадянами України, майже половина - дорослі жінки (46,6 відсотка) і понад третина - діти (34,4 відсотка).

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