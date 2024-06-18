Jobturbo у ФРН: працевлаштувати вдалося 33 тисячі українців

У ФРН завдяки спеціальній програмі Jobturbo планувалося інтегрувати на ринку праці близько 200 тисяч українців. Як з'ясувалося, цієї мети досягти не вдалося.

У Німеччині в рамках програми прискореної інтеграції на ринку праці (Jobturbo) досі вдалося працевлаштувати близько 33 тисяч біженців з України, що значно менше, ніж планували під час запуску цієї програми.

Як повідомила у вівторок, 18 червня, газета Passauer Neue Presse з посиланням на дані Федерального агентства з праці, з листопада 2023 року до кінця травня 2024 року в рамках Jobturbo вдалося працевлаштувати 32 794 українських біженців, які розпочали роботу або профнавчання.

Міністр праці ФРН Губертус Гайль (Hubertus Heil) оголосив про запуск програми Jobturbo восени 2023 року. Вона покликана швидше інтегрувати на ринку праці у ФРН мігрантів, які мають шанси на отримання притулку в Німеччині, а також українців, які мають тимчасовий захист у ФРН через війну РФ проти України. Тоді в німецькому уряді заявляли про плани працевлаштувати завдяки цій програмі близько 400 тисяч осіб, зокрема 200 тисяч українців.

Серед українських біженців працює лише кожен четвертий

За даними Федерального агентства з праці, станом на середину березня з 1,17 мільйона українських біженців, які перебувають у Німеччині, працездатною була 529201 особа. Рівень трудової зайнятості українців становить 26,5 відсотка, включно з тими, хто зайнятий неповний робочий день або на так званих міні-роботах (Minijobs).

З листопада по травень у Німеччині також вдалося працевлаштувати 90 766 біженців із Сирії, Афганістану, Еритреї та інших країн.

Напередодні, 17 червня, в уряді ФРН відкинули вимоги виплачувати українським біженцям замість так званих "грошей для громадян" (Bürgergeld) менш щедру соціальну допомогу, яку виплачують шукачам притулку в Німеччині. Такі заклики перед цим зробили представники опозиційного блоку ХДС/ХСС, а також коаліційної Вільної демократичної партії. На їхню думку, зменшити виплати слід щонайменше українським чоловікам мобілізаційного віку, які перебувають у ФРН.

16 червня надання соціальної допомоги у вигляді "грошей для громадян" (Bürgergeld) українцям, які отримали в Німеччині тимчасовий захист від війни, розкритикував міністр внутрішніх справ землі Бранденбург Міхаель Штюбґен (Michael Stübgen).

За даними міністерства внутрішніх справ ФРН, наразі в країні проживає близько 260 тисяч українських чоловіків віком від 18 до 60 років. Переважну більшість українських біженців у Німеччині становлять жінки та діти.

Розмір Bürgergeld і соцдопомоги для шукачів притулку

Розмір допомоги Bürgergeld нині становить 563 євро щомісяця для людей, які живуть самі, по 506 євро - для партнерів, які ведуть спільне домогосподарство, на дітей віком від 14 до 17 років сім'ї отримують по 471 євро, від 6 до 13 років - по 390 євро, до 5 років - по 357 євро за дитину. Додатково отримувачам соцдопомоги держава оплачує, зокрема, житло і медичне страхування.

Натомість обсяг допомоги, який у ФРН отримують прохачі притулку, є дещо меншим - люди, які живуть самі, отримують 460 євро на місяць, партнери, які ведуть спільне домогосподарство - по 413 євро, на дітей віком від 14 до 17 років сім'ї отримують по 408 євро, від 6 до 13 років - по 341 євро, до 5 років - по 312 євро за дитину.