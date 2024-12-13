Австрія платитиме сирійцям по 1000 євро за повернення додому

Австрійський уряд вирішив платити "бонус" у тисячу євро сирійцям, які вирішать повернутися на батьківщину. Надання притулку їм і надалі буде призупинене.

Сирійців, які виявлять бажання повернутися на батьківщину, влада Австрії"підтримає бонусом" у розмірі 1000 євро. Про це повідомив у п'ятницю, 13 грудня, австрыйський прем'єр-міністр Карл Негаммер (Karl Nehammer).

"Австрія підтримає сирійців, які бажають повернутися на батьківщину, бонусом на повернення у розмірі 1000 євро. Зараз країні (Сирії. - Ред.) потрібні громадяни, щоб відбудовуватися", - написав він у соціальній мережі X.

Прем'єр також зазначив, що надання притулку громадянам Сирії в Австрії й надалі буде призупинене.

Сирійських біженців хочуть спонукати повертатися додому

Невдовзі після повалення режиму Башара Асада в Сирії Німеччина та Австрія вирішили призупинити процедури надання притулку сирійцям. В Австрії це рішення стосувалося близько 7300 відкритих процедур, повідомили в міністерстві внутрішніх справ країни.

"У цьому контексті я доручив міністерству підготувати впорядковану програму репатріації та депортації до Сирії", - сказав міністр внутрішніх справ Австрії Ґерхард Карнер (Gerhard Karner).

ЗМІ повідомляли, що аналогічні рішення ухвалили Швеція, Данія та Норвегія, низка інших європейських країн розглядали можливість запровадження відповідних обмежень.

У Німеччині розгорілася політична дискусія щодо того, як спонукати сирійців повертатися на батьківщину. Один із заступників голови фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Єнс Шпан (Jens Spahn) також пропонував платити їм по тисячі євро та забезпечувати переліт чартерними рейсами.