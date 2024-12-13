Австрія платитиме сирійцям по 1000 євро за повернення додому

Австрія платитиме сирійцям по 1000 євро за повернення додому13 грудня 2024 р.
Сирійців, які виявлять бажання повернутися на батьківщину, влада Австрії"підтримає бонусом" у розмірі 1000 євро. Про це повідомив у п'ятницю, 13 грудня, австрыйський прем'єр-міністр Карл Негаммер (Karl Nehammer).
"Австрія підтримає сирійців, які бажають повернутися на батьківщину, бонусом на повернення у розмірі 1000 євро. Зараз країні (Сирії. - Ред.) потрібні громадяни, щоб відбудовуватися", - написав він у соціальній мережі X.
Прем'єр також зазначив, що надання притулку громадянам Сирії в Австрії й надалі буде призупинене.
Сирійських біженців хочуть спонукати повертатися додому
Невдовзі після повалення режиму Башара Асада в Сирії Німеччина та Австрія вирішили призупинити процедури надання притулку сирійцям. В Австрії це рішення стосувалося близько 7300 відкритих процедур, повідомили в міністерстві внутрішніх справ країни.
"У цьому контексті я доручив міністерству підготувати впорядковану програму репатріації та депортації до Сирії", - сказав міністр внутрішніх справ Австрії Ґерхард Карнер (Gerhard Karner).
ЗМІ повідомляли, що аналогічні рішення ухвалили Швеція, Данія та Норвегія, низка інших європейських країн розглядали можливість запровадження відповідних обмежень.
У Німеччині розгорілася політична дискусія щодо того, як спонукати сирійців повертатися на батьківщину. Один із заступників голови фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Єнс Шпан (Jens Spahn) також пропонував платити їм по тисячі євро та забезпечувати переліт чартерними рейсами.