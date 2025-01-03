Німеччина збільшить допомогу сирійцям, які вертаються додому

Глава німецького МЗС Анналена Бербок після відвідання в'язниці-катівні "Седная" під Дамаском наголосила, що режим Башара Асада має постати перед правосуддям і відповісти за злочини проти сирійського народу.

Влада Німеччини має намір розширити програму фінансової підтримки сирійців, які збираються повернутися на батьківщину після повалення режиму Башара Асада. Про це повідомив у п'ятницю, 3 січня, представник німецького міністерства внутрішніх справ (МВС).

"У майбутньому ми хочемо розширити програму на тих, хто збирається добровільно залишити Німеччину", - цитує його слова агентство Reuters.

Уряд ФРН готовий надати кожному повнолітньому сирійцю, який повертатиметься додому, 1000 євро на покриття початкових витрат і 200 євро на транспортні витрати.

Станом на кінець 2023 року у Німеччині проживали близько 1,3 мільйона вихідців із Сирії, з них 712 тисяч складали прохачі притулку. За оцінками МВС, недостатньо ясна ситуація в Сирії навряд викличе масштабне повернення її громадян.

Сирійці складають другу за чисельністю групу біженців у ФРН після українців, яких там близько 1,65 мільйона. Після падіння режиму Асада 15 країн Європейського Союзу, включно з Німеччиною, призупинили розгляд заявок на притулок від сирійців. У той же час німецький канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) запевнив, що сирійці, які зуміли інтегруватися, будуть бажаними гостями в Німеччині.

Бербок у Дамаску: Режим Асада має постати перед правосуддям

Тим часом міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) перебуває 3 січня з візитом у Сирії. Після того, як разом з французським колегою Жаном-Ноелем Барро вона відвідала в'язницю-катівню "Седная" під Дамаском міністерка наголосила, що режим Асада має постати перед правосуддям і відповісти за злочини проти сирійського народу.

Бербок визнала, що жертв режиму Асада не повернути, "але ми всі, як міжнародна спільнота, можемо зробити свій внесок у справедливість". "Ось чому ми тут - щоб дати зрозуміти, що ми також стоїмо на боці людей в Сирії, коли йдеться про збір доказів, правосуддя і розслідування цих жахливих злочинів", - цитує її німецька інформаційна агенція dpa.

Міністерка, яка прибула до Сирії для переговорів з перехідним урядом, наголосила, що зусилля з підтримки правозахисних груп у країні повинні продовжуватися. "Ви просто не можете собі уявити жах деяких місць. Але люди пройшли через пекло тут, поблизу сирійської столиці Дамаска. Їх вбивали методами, які неможливо уявити в цивілізованому світі", - зазначила вона.