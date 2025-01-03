Німеччина збільшить допомогу сирійцям, які вертаються додому

Німеччина збільшить допомогу сирійцям, які вертаються додому3 січня 2025 р.
Влада Німеччини має намір розширити програму фінансової підтримки сирійців, які збираються повернутися на батьківщину після повалення режиму Башара Асада. Про це повідомив у п'ятницю, 3 січня, представник німецького міністерства внутрішніх справ (МВС).
"У майбутньому ми хочемо розширити програму на тих, хто збирається добровільно залишити Німеччину", - цитує його слова агентство Reuters.
Уряд ФРН готовий надати кожному повнолітньому сирійцю, який повертатиметься додому, 1000 євро на покриття початкових витрат і 200 євро на транспортні витрати.
Станом на кінець 2023 року у Німеччині проживали близько 1,3 мільйона вихідців із Сирії, з них 712 тисяч складали прохачі притулку. За оцінками МВС, недостатньо ясна ситуація в Сирії навряд викличе масштабне повернення її громадян.
Сирійці складають другу за чисельністю групу біженців у ФРН після українців, яких там близько 1,65 мільйона. Після падіння режиму Асада 15 країн Європейського Союзу, включно з Німеччиною, призупинили розгляд заявок на притулок від сирійців. У той же час німецький канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) запевнив, що сирійці, які зуміли інтегруватися, будуть бажаними гостями в Німеччині.
Бербок у Дамаску: Режим Асада має постати перед правосуддям
Тим часом міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) перебуває 3 січня з візитом у Сирії. Після того, як разом з французським колегою Жаном-Ноелем Барро вона відвідала в'язницю-катівню "Седная" під Дамаском міністерка наголосила, що режим Асада має постати перед правосуддям і відповісти за злочини проти сирійського народу.
Бербок визнала, що жертв режиму Асада не повернути, "але ми всі, як міжнародна спільнота, можемо зробити свій внесок у справедливість". "Ось чому ми тут - щоб дати зрозуміти, що ми також стоїмо на боці людей в Сирії, коли йдеться про збір доказів, правосуддя і розслідування цих жахливих злочинів", - цитує її німецька інформаційна агенція dpa.
Міністерка, яка прибула до Сирії для переговорів з перехідним урядом, наголосила, що зусилля з підтримки правозахисних груп у країні повинні продовжуватися. "Ви просто не можете собі уявити жах деяких місць. Але люди пройшли через пекло тут, поблизу сирійської столиці Дамаска. Їх вбивали методами, які неможливо уявити в цивілізованому світі", - зазначила вона.