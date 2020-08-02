У Єрусалимі на мітингу проти Нетаньяху сталися сутички з поліцією

На мітингу проти голови ізраїльського уряду Біньяміна Нетаньяхув Єрусалимі в ніч з суботи на неділю, 23 серпня, відбулися сутички з поліцією. Як повідомляє поліція, внаслідок сутичок троє правоохоронців отримали поранення, 30 учасників протесту були заарештовані, передає агенція новин dpa.

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Сутички сталися внаслідок того, що поліція не дозволила критикам прем'єр-міністра Ізраїлю провести марш містом через відсутність дозволу на проведення масових акцій.

Також повідомляється, що акції протесту відбулися не лише в Єрусалимі. Ще одна акція пройшла біля приватної вілли прем'єра під Тель-Авівом. Крім того, тисячі протестувальників були помічені на багатьох перехрестях і мостах в різних точках країни.

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Нагадаємо, що а Ізраїлі вже кілька тижнів тривають демонстрації з вимогою відставки 70-річного Нетаньяху, якого звинувачують у хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою. Розслідування ізраїльської поліції щодо прем'єра тривало понад три роки. Крім того, демонстранти ставлять під сумнів ефективність зусиль уряду з протидії пандемії COVID-19 в умовах зростання числа інфікованих.