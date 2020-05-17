У Єрусалимі розпочався судовий процес над Біньяміном Нетаньяху

Голова ізраїльської партії "Лікуд" та нинішній прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху постав перед судом. У неділю, 24 травня, в Окружному суді Єрусалима розпочався судовий процес над 70-річним політиком. Нетаньяху перебуває у залі судового засідання.

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Перед початком процесу Нетаньяху запевнив журналістів, що йде на процес, "високо звівши голову", цитує AFP. Політика обвинувачують у корупції, шахрайстві та нецільовій розтраті коштів. Утім, сам він назвав ці обвинувачення "сміховинними" та "сфабрикованими", передає інформагенція dpa.

Крім того, Нетаньяху розцінює процес над ним як політично вмотивований, а самого себе називає жертвою дій прокурорів та ЗМІ. На його думку, цей процес є звичайною "спробою повалити сильного правого прем'єр-міністра, який перебуває на посаді".

Він також висунув вимогу, щоб процес транслювався "наживо й без цензури", щоб громадськість сама змогла сформувати власну думку щодо того, що відбувається.

Нагадаємо, через епідемію коронавірусу судовий процес за обвинуваченням Нетаньяху в корупції, який мав початися в середині березня, перенесли на 24 травня. Нетаньяху, зокрема, підозрюють у спробі впливати на ЗМІ, а також закидають підписання нібито шахрайських угод із компаніями та прийняття розкішних подарунків у ​​відповідь на політичну прихильність.

Судовий процес вестимуть троє суддів. У судових засіданнях мають допитати понад 300 свідків. Під час нинішнього засідання буде зачитаний обвинувальний акт.

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У випадку визнання Нетаньяху винним у хабарництві, йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Засудження за шахрайство матиме наслідком до трьох років ув'язнення.

Нетаньяху вже не вперше очолює уряд Ізраїлю. Його перебування на посаді прем'єра зараз з огляду на судовий процес щодо корупції викликає протести, утім піти у відставку він має лише у разі визнання його винним у вчиненні інкримінованих злочинів.