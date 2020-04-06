В Австрії відкрилася більшість магазинів після коронавірусного локдауну

В Австрії у вівторок, 14 квітня, відкрилася більшість магазинів після масштабного локдану, спричиненого пандемією нового коронавірусу, що тривав кілька тижнів. Таким чином, Австрія стала однією з перших країни Євросоюзу, щозапровадила такі послаблення після чотирьох тижнів обмежувальних заходів.

Свій бізнес дозволили відкрити, зокрема, власникам книгарень, магазинів одягу, господарських товарів, квітів та інших крамниць. Вони зможуть працювати лише за умови дотримання суворих правил гігієни.

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Крім того, самі клієнти повинні носити маски для обличчя та користуватися візками, якщо вони є. Це необхідно для дотримання дистанції між людьми. Також співробітники магазинів повинні регулювати кількість людей всередині. Через суворі санітарійні правила перед деякими магазинами отразу ж після відкриття утворилися великі черги.

Крім того, жителі Австрії мають носити маски та дотримуватися дистанції під час поїздок у громадському транспорті.

Усі клієнти мають носити у них маски і користуватися візками для дотримання дистанції

Зазначається, що завдяки послабленню обмежувальних заходів мають відкритися близько 80 відсотків магазинів, зокрема, лише у Відні 4500 крамниць. Якщо ж їхні власники не дотримуватимуться правил, наприклад, щодо кількості людей всередині, їм загрожує штраф до 3600 євро.

Згідно з останніми даними Університету імені Джонса Гопкінса (США), в Австрії офіційно підтвердили більше 14 тисяч випадків захворювання COVID-19, яку спричиняє новий коронавірус. Внаслідок хвороби загинули 384 людини, понад 7,6 тисячі людей одужали.

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