Австрія відстежуватиме дані смартфонів для боротьби з коронавірусом

Австрійський уряд планує використовувати дані місцярозташування смартфонів для боротьби із поширенням коронавірусу. Про це у суботу, 4 квітня, заявив канцлер країни Себастіан Курц (Sebastian Kurz). За його словами, додаткові заходи з боротьби з пандемією необхідні, оскільки країна планує в найближчому майбутньому послабити заборону на вихід із дому.

Два мільйони австрійців не мають смартфонів, тому уряд розглядає можливість роздати їм брелоки, що повідомляють про місцерозташування. Одночасно також э потреба у швидкому тестуванні на коронавірус та ізоляція тих, хто контактував з інфікованими, зазначив Курц.

Також, за його словами, особливо необхідно захистити групи ризику, продовжити дію вимог про утримання дистанції між людьми та забезппечити більш широке застосування захисник масок. За даними ресурсу Worldometers, що відстежує поширення коронавірусної інфекції, станом на 5 квітня в Австрії зафіксовано 11781 випадок зараження, від хвороби померли 186 людей.

У Німеччині обговорюють використанн смартфонів

Тим часом у Німеччині також триває дискусія щодо використання спеціального мобільного додатка стеження у протидії поширенню коронавірусу. Наразі тестування таких додатків проводять військові Бундесверу. Крім того, Інститут імені Роберта Коха проводить оцінку анонімізованих даних користувачів Deutsche Telekom для визначення траєкторій руху населення.

Йдеться не про відстеження руху окремих людей, а про перевірку загального впливу обмежень на пересування та соціальні контакти. Водночас міністерка юстиції ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) наголошує, що використання даних, отриманих через встановлення додатків на смартфони громадян, може бути втручанням в їхню приватну сферу.