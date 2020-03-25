Як смартфон може допомогти в боротьбі з коронавірусом

Епідемія нового коронавірусу надалі поширюється Німеччиною, хоча крива зростання і стала дещо менш стрімкою. Той факт, що кількість інфікованих тепер подвоюється раз на п'ять днів, а що три дні, як раніше, - невелика втіха. Припускають, що знизити швидкість поширення вірусу SARS-CoV-2 можна було б за допомогою більш масового і більш точного тестування.

Проблема в тому, що, по-перше, потужності лабораторій обмежені, а по-друге, є сенс тестувати тільки тих, хто взагалі міг заразитися, тобто мав контакт з хворим, але при цьому сам не має жодних симптомів. У Німеччині можливим рішенням вважають застосування спеціального додатку для смартфонів, який дозволив би визначити коло осіб, які фізично наближалися до особи, в якої пізніше діагностували COVID-19.

Азійські методи геолокації Німеччині не підходять

У Німеччині ретельно вивчили методи геолокації, які застосовують для контролю поширення коронавірусу в деяких країнах Азії - Китаї, Тайвані, Гонконгу, Сінгапурі, Південній Кореї. Застосувати досвід більшості таких країн в ФРН було б майже неможливо, адже німці вкрай прискіпливо стежать за дотриманням таємниці персональних даних.

Для прикладу, на Тайвані влада використовує координати геолокації конкретних смартфонів для встановлення місцезнаходження потенційно інфікованої людини, а також щоб стежити, чи дотримується вона домашнього карантину. Порушнику режиму загрожує штраф обсягом 30 тисяч євро і розголошення його імені. У Сінгапурі та Гонконгу за допомогою даних на особистих смартфонах також стежать за дотриманням карантину, а ще відновлюють схему пересування їхніх власників і публікують адреси будинків, в яких перебувають переведені на карантин особи.

Мобільні додатки для геолокації носіїв коронавірусу особливо активно використовують в Азії

Для Німеччини більше підходить досвід Південної Кореї, де жителі надають дані геолокації своїх смартфонів добровільно. У цій країні вдалося різко сповільнити темп поширення коронавірусу, не вдаючись до переведення громадського та економічного життя в стан коми.

Однак жителі Південної Кореї аж ніяк не настільки скрупульозні в питаннях безпеки персональних даних, як німці. І влада Німеччини розуміє, що добровільно брати участь в якихось технологічних схемах контролю за поширенням інфекції громадяни країни будуть лише тоді, коли будуть мати гарантії збереження анонімності. Над таким рішенням зараз і працюють експерти двох німецьких інститутів - імені Роберта Коха (Robert-Koch-Institut) та імені Гайнріха Герца (Heinrich-Hertz-Institut).

Технологія Bluetooth дозволяє вести щоденник контактів

Вони розробляють спеціальний додаток, що використовує технологію ближнього зв'язку Bluetooth, яка перетворює будь-який смартфон на приймач і передавач одночасно. Смартфон з таким додатком і включеним Bluetooth сканує оточення, визначаючи наявність інших смартфонів в невеликому радіусі.

Додаток генерує і періодично змінює ідентифікаційний номер (ID), за яким неможливо виявити власника смартфону. Коли два таких смартфони перебувають певний час на відстані ближче, ніж декілька метрів один від одного - наприклад, по сусідству в автобусі, вагоні метро або в черзі до каси супермаркету, вони обмінюються такими номерами, зберігаючи їх спочатку лише в своїй пам'яті впродовж двох тижнів. Тобто смартфони ведуть імпровізований щоденник контактів.

У Німеччині населення люди особливо піклуються про те, щоб за ними ніхто не міг простежити

Якщо пізніше власник одного із смартфонів виявиться інфікованим і вносить до додатку відповідну інформацію, ID автоматично передається на сервер, доступ до якого мають тільки ці два інститути. При цьому ім'я, номер телефону та інші персональні дані особи залишаються анонімними.

Інформація на сервері дозволяє розшифрувати ID всіх інших додатків на смартфонах, що перебували деякий час поблизу того, чий власник виявився інфікованим. У цих додатках з'являється сигнал тривоги з повідомленням про можливе зараження, а також рекомендацією здати мазок на аналіз і самоізолюватися. Але самі власники смартфонів з такими додатками, як і раніше, залишаються анонімними.

Використання технології Bluetooth вважається набагато надійнішим варіантом, ніж геолокація із використанням даних з вишок стільникового зв'язку. Останній спосіб дозволяє визначити лише, що два смартфони перебувають у зоні дії однієї такої вишки. При цьому між ними може бути як пів, так і 50 метрів, а це - абсолютно безпечна з точки зору передачі вірусу відстань.

Безпека персональних даних понад усе

Міністерка юстиції ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) загалом підтримує ідею використання такого "антикоронавірусного" додатку для смартфонів, однак наполягає на виконанні цілої низки вимог.

"Важливо, щоб при цьому були дотримані всі норми правової держави, - заявила вона. - Це означає, по-перше, що в такий спосіб дійсно можна рятувати життя людей, а по-друге, повинні дотримуватися всі права громадян, чого можна досягти лише за умови добровільного використання такого додатку".

На необхідність суворого дотримання принципів захисту персональних даних звертає увагу і співголова опозиційної фракції Зелених у Бундестазі Катрін Ґерінґ-Екардт (Katrin Göring-Eckardt): "Повинно бути абсолютно зрозуміло, що ніхто не зможе за мною стежити, а я, своєю чергою, не зможу встановити, чи хвора моя сусідка по будинку".

Кількість тестів на коронавірус буде збільшено

Але в уповноваженого уряду Німеччини з питань захисту персональних даних соціал-демократа Ульріха Кельбера (Ulrich Kelber), схоже, немає принципових заперечень проти представленої розробки двох німецьких інститутів. Охорона здоров'я та збереження таємниці особистих даних, за його словами, не суперечать одне одному. Так, децентралізоване зберігання даних про контакти на самих смартфонах, вказав він, гарантує, що ніхто не зможе дізнатися, де людина була і з ким зустрічалася. У будь-якому разі, відомство Кельбера буде супроводжувати випуск нового додатку, який, за прогнозами експертів, буде готовий в першій декаді квітня.

Більше тестів на новий коронавірус - мета німецького уряду

Встановлення додатку на смартфони буде добровільним, однак віцеканцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) немає сумнівів, що переважна частина жителів Німеччини скористаються такою можливістю. "Я думаю, що так вчинить практично кожен, - заявив Шольц - І тоді все спрацює".

Але для того щоб додаток для смартфонів дійсно виявився дієвим засобом обмеження швидкості поширення коронавірусної інфекції, необхідною є не тільки готовність жителів Німеччини встановити його на свої смартфони, але і нарощування лабораторного потенціалу. Адже особа, яка отримала на свій телефон сигнал тривоги, повинна мати можливість швидко пройти тест. Навряд чи хтось погодиться просто так через підозру інфікування відправитися на два тижні на домашній карантин.