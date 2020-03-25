У Німеччині збільшили кількість ліжко-місць в реанімаціях до 40 тисяч

Німеччині вдалось збільшити число місць у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії (ВРІТ) з 28 тисяч до майже 40 тисяч. Про це заявив в опублікованому у четвер, 2 квітня, інтерв'ю газеті Rheinische Post глава Німецького товариства лікарень (DKG), яке об'єднує близько 1900 медичних закладів по всій країні, Ґеральд Ґасс (Gerald Gaß).

"Я виходжу з того, що в результаті нарощування (приймальних потужностей. - Ред.) в останні тижні у нас є майже 40 тисяч ліжок у ВРІТ, з яких 15-20 тисяч вільні", - сказав він.

Деякі апарати для штучного дихання були доправлені з інших відділень, а деякі - закуплені. За словами Ґасса, в найближчі два тижні в наявності буде достатня кількість апаратів для забезпечення всіх хворих на COVID-19, яким потрібна вентиляція легенів. Наразі інфіковані на коронавірус пацієнти займають близько двох тисяч ліжок у відділеннях інтенсивної терапії.

Раніше німецький уряд передбачив, що за кожне додатково облаштоване місце у відділенні реанімації лікарні отримають 50 тисяч євро. Крім того, лікарні додатково отримують кошти за пошук і придбання захисних костюмів. Ці кошти закладені в бюджет, схвалений урядом та затверджений парламентом Німеччини 25 березня в рамках антикризового пакета.

За даними експертів, у ФРН на 100 тисяч жителів на початок коронавірусної кризи припадало приблизно 34 ліжко-місць у відділеннях інтенсивної терапії. Це набагато вище середнього рівня в Європі. Так, в Італії з населенням близько 60 мільйонів осіб на 100 тисяч жителів припадало 12 місць в реанімаціях. У Нідерландах - 7 місць на 100 тисяч осіб. Приблизно така ж ситуація і в скандинавських країнах.

За даними ресурсу Worldometers, що відстежує поширення коронавірусної інфекції, станом на ранок 2 квітня у Німеччині коронавірусом інфікувані 77981 людина, від хвороби COVID-19 померли понад 930 осіб.