Революція на ринку праці: чи зникнуть офісні працівники після коронавірусної кризи?

Робота з дому має як свої переваги, так і недоліки. Мільйони офісних працівників, змушених сьогодні працювати з дому, це вже відчули на власному досвіді. Пандемія коронавірусу і впроваджені урядами країн по всьому світу обмеження перетворили віддалену роботу на раптову реальність. Звичайно, таке явище як робота з дому відоме вже досить давно, як і переваги такого формату роботи. Водночас, далеко не всі з радістю користувалися можливостями, що пропонують сучасні технології.

Німці люблять ходити на роботу

Наприклад, у Німеччині, згідно з дослідженням Інституті досліджень ринку праці та професій (IAB), до початку спалаху коронавірусної інфекції лише одна з чотирьох компаній дозволяла хоча б деяким своїм співробітникам працювати віддалено. І лише двадцять відсотків співробітників таких компаній користувалися цією можливістю. А більшість з тих, хто цього не робив, зазначала, що залюбки ходить на роботу щодня.

Відеонаради - нині звичне явище в Німеччині

Сьогодні багато з цих людей позбавлені такої можливості. І для багатьох з них відкривається новий досвід. Звідси виникає питання, чи повернеться все до звичного перебігу подій, коли загальна ситуація знову владнається? Як до цього поставляться передусім ті, хто має можливість й надалі працювати з дому?

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Так, можливо, більшість із радістю відкладе ноутбук і поїде в офіс. Але не виключено, що після кількох тижнів роботи з дому багато хто зрозуміє, що працювати в такий спосіб зручно чи навіть ефективніше, ніж гаяти час в офісі. Причому такого висновку можуть дійти як офісні працівники, так і керівництво самих компаній.

Уже не буде так, як раніше

На думку Йозефіни Гофманн (Josephine Hofmann) з Інституту промислової інженерії Товариства імені Фраунгофера, "щось дійсно зміниться". Вона переконана, компанії обов'язково побачать плюси в віддаленій роботі. Адже неефективні наради, що забирають багато часу, можна замінити електронною поштою, а відрядження літаком туди-сюди не ефективніші за відеоконференції, каже експертка.

Криза рано чи пізно мине, а усвідомлення зручності, ефективності й економічної доцільності віддаленої роботи залишиться. І може серйозно вплинути на подальшу стратегію розвитку багатьох компаній, що, у свою чергу, призведе до розбудови інфраструктури для віддаленої роти, переконана Гофманн.

Робота з дому - універсальне рішення?

На користь таких сценаріїв, на перший погляд, говорять деякі приклади з Китаю. Приміром, туристичне агентство CTrip дозволило деяким співробітникам свого кол-центру працювати з дому. Згодом ефект таких змін проаналізували та дійшли висновку, що ті, хто працював у віддаленому режимі, стали більш щасливими і продуктивними. Водночас скорочення потреб у офісних приміщеннях заощадило компанії гроші.

Дехто радіє роботі з дому, дехто почувається самотнім

Експеримент виявився настільки успішним, що керівництво незабаром поширило його на всю компанію. Але реальність виявилася гіршою за очікування. Адже стало зрозуміло, що робота з дому - не для всіх. Адже лише деякі працівники почуваються щасливішими та ефективнішими від можливості вирішувати робочі питання з власного дивану й подалі від пронизливих поглядів керівництва. Водночас іншим бракує живого спілкування, й робота з дому викликає в них почуття самотності, що заважає ефективно працювати в таких умовах.

На кожну роботу - свої умови

Рішенням цієї проблеми може стати гнучкий підхід: працювати в потрібному місці в потрібний час. Такої думки дотримується Трістан Горкс (Tristan Horx) із Німецького інституту майбутнього (Zukunftsinstitut). За його словами, для різних видів роботи підходять різні умови - і тренд буде рухатися саме в цьому напрямку.

Це означає, що вирішувати індивідуальні завдання, що потребують багато уваги і концентрації, краще у віддаленому режиму з дому. А перебувати в офісі слід тільки тоді, коли необхідно працювати над спільними проєктами разом з іншими, каже Горкс. "Якщо хтось зараз має багато цифрових нарад, він помітить, наскільки краще працює справжній творчий спільний робочий процес під час реальної зустрічі", - каже Горкс.