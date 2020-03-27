 У ФРН обдумують використання додатка для стеження за рухом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.03.2020

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Новини

У ФРН обдумують використання додатка для стеження за рухом

Спеціальний додаток стеження за рухом користувачів смартфонів зміг би істотно підвищити ефективність протидії поширенню коронавірусу, переконана статсміністерка з питань цифрової інфраструктури ФРН.

Мобільний додаток для боротьби з коронавірусом

Спеціальний мобільний додаток має значно спростити чиновникам боротьбу з поширенням коронавірусу

У Німеччині статсміністерка з питань цифрової інфраструктури Доротея Бер (Dorothee Bär) не виключила використання спеціального мобільного додатка стеження у протидії поширенню коронавісуру. Про це вона сказала в інтерв'ю діловому виданню Handelsblatt, оприлюдненому в п'ятницю, 27 березня.

На думку Бер, таке програмне забезпечення на смартфонах може виявитися "доцільним для цілеспрямованого стримування вірусу". Нині в уряді ФРН обдумують запровадження використання такого додатка, визнала Бер. "Нам потрібно користуватися можливостями, котрі надає диджиталізація, для подолання кризи", - зазначила Бер.

Посадовиця наголосила, що нинішнє німецьке законодавство щодо захисту даних не містить жодних застережень для широкого використання такого додатка, адже користувач погоджується на використання даних під час завантаження застосунку.

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Досі чиновникам доводилося з'ясовувати за допомогою інтерв'ю, з ким контактував інфікований коронавірусом, на що потрібно дуже багато часу. Тож Інститут Роберта Коха хоче розширити використання даних мобільних телефонів.

Натепер у Німеччині зареєстровано більше 43 тисячі випадків інфікування новим коронавірусом. Понад 260 інфікованих померли.

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