 В Австрії заявили про послаблення обмежень через COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.04.2020

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Новини

В Австрії заявили про послаблення обмежень через COVID-19

Канцлер Австрії Себастіан Курц заявив, що з 14 квітня зможуть відкритися невеликі магазини в країні. Це стане можливим лише за умови дотримання суворих гігієнічних норм.

Канцлер Австрії Себастіан Курц

Канцлер Австрії Себастіан Курц повідомив про послаблення обмежень в країні

Федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz) у понеділок, 6 квітня, повідомив про плани уряду послабити обмеження в країні, запроваджені раніше у зв'язку з пандемією нового коронавірусу. За попередніми планами, з 14 квітня зможуть знову відкритися маленькі магазини, а також будівельні та садово-паркові крамниці за умови дотримання суворих гігієнічних норм.

Попередній план австрійського уряду передбачає також, що з 1 травня зможуть відкритися всі магазини, торгові центри та перукарні. Водночас готелі та ресторани будуть закриті щонайменше до середини травня. Обмеження пересування залишатимуться чинними до кінця квітня, а школи будуть закритими до середини травня. Що ж стосується заборони масових заходів, то вона, за планами австрійського уряду, має залишатися чинною до кінця червня.

"Швидка та обмежувальна реакція (уряду на поширення коронавірусу. - Ред.) дає нам можливість швидше вийти з кризи (...) Але лише в тому випадку, якщо ми надалі дотримуватимемося заходів (боротьби з поширенням коронавірусу. - Ред.) та залишатимемось такими ж об'єднаними, як досі", - цитує Курца агенція новин dpa.

За останніми даними базованого в США Університету імені Джонса Гопкінса, в Австрії зареєстровано 12058 підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом. Внаслідок викликаної вірусом хвороби COVID-19 у країні померли 220 пацієнтів, а 3463 людей одужали, свідчать дані університету.

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