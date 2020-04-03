Понад 100 тисяч інфікувань новим коронавірусом у Німеччині

Університет імені Джонса Гопкінса зареєстрував понад сто тисяч інфікувань новим коронавірусом у Німеччині. Число смертельних випадків перевищило 1500. Майже 29 тисяч людей одужали після хвороби COVID-19.
Базований у США Університет медицини імені Джонса Гопкінса станом на ранок понеділка, 6 квітня, зареєстрував 100123 випадки інфікування новим коронавірусом SARS-CoV-2 у Німеччині. Внаслідок хвороби COVID-19, яку викликає вірус, у ФРН померло 1584 людей, натомість 28,7 тисячі одужали.
Тим часом німецький Інститут імені Роберта Коха, в якому використовують іншу методику підрахунку, наразі зареєстрував 95391 випадок зараження та 1434 жертву хвороби COVID-19. Дані Інституту зазвичай оновлюються дещо пізніше, ніж цифри американських колег.
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У понеділок у Берліні має засідати кризовий урядовий штаб, скликаний для подолання наслідків коронавірусної кризи. На порядку денному, зокрема, розширення переліку країн, на кордоні з якими запроваджений тимчасовий контроль. Крім того, урядовці мають обговорити можливість запровадити обов'язкову обсервацію для всіх, хто прибуває до Німеччини літаком. Поки що жодних загальних приписів щодо обсервації подорожувальників до Німеччині немає.
У Німеччині вже третій тиждень поспіль діють чинні обмеження у зв'язку з епідемією коронавірусу по всій країні. Зокрема, людям заборонено пересуватися групами понад двоє осіб, за винятком тих, хто мешкає разом. Зачиненими залишаються більшість крамниць, школи, університети, спортклуби, бібліотеки та інші громадські місця. Крім того, в деяких регіонах країни чинні обмеження на пересування вулицями. Федеральний уряд та влада земель домовилися, що обмеження залишатимуться чинними щонайменше до 19 квітня, коли в більшості земель країни завершаться великодні шкільні канікули.
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