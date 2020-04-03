Європейські політики закидають США "піратство" на захисних масках

У Німеччині розкритикували дії США після того, як американці перехопили у Бангкоку партію з 200 тисяч захисних масок типу FFP-2. Міністр внутрішніх справ Берліна Андреас Ґайзель (Andreas Geisel) назвав такі дії "піратськими". Він виходить з того, що представники США у Пекіні намагались за допомогою передачі великих сум готівкою перенаправити вантаж до США. Ґайзель закликав уряд ФРН вимагати від США дотримання міжнародних правил торгівлі.

США зараз стали епіцентром інфікування коронавірусом та, як і багато інших країн, у тому числі і Німеччина, намагаються знайти у великих кількостях захисні засоби для медичного персоналу. Президент США Дональд Трамп наказав закупати їх по всьому світу, а також заборонив експорт медичних масок для обличчя N-95 та іншого захисного обладнання. Також усі медичні маски, вироблені американськими фірмами за кордоном, мають бути доставлені до США.

Берлін замовив партію захисних масок в американської фірми 3М, виробництво якої розташоване в Китаї. Раніше Трамп критикував цю компанію через те, що вона не виробляє достатньої кількості захисних масок. У відповідь 3М повідомила, що домовилась з Пекіном про те, що 10 мільйонів масок будуть відправлені в США.

В компанії заперечили, що замовлена Німеччиною партія була "конфіскована" у Бангкоку. "3M не має доказів того, що її продукція була конфіскована", - повідомила речниця компанії. В Білому домі відмовились прокоментувати цю ситуацію.

Маски від концерну 3M

США перехопили і замовлення з Франції

Раніше аналогічна ситуація виникла й у Франції. Влада французького регіону Гранд-Ест, який найбільше постраждав від коронавірусу, звинуватила США у тому, що вони перекупили замовлені французами в Китаї захисні маски. За словами глави регіону Жана Роттнера, американці перекуповують маски буквально "на злітній смузі" в КНР. "Вони витягують готівку і платять втричі або вчетверо вище ціни нашого замовлення", - повідомив він.

Загалом Франція замовила в КНР мільярд захисних масок. Президент країни Еммануель Макрон також планує до кінця року наростити виробництво масок в самій Франції.