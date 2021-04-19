У червні кожен у Німеччині зможе подати заявку на щеплення - Меркель

До червня Німеччина відмовиться від пріоритетної вакцинації від коронавірусу окремих вікових груп. Про це заявила канлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) у понеділок, 26 квітня, після наради з прем'єр-міністрами земель щодо кампанії вакцинації в країні.

Це, однак, не означає, що кожен тоді негайно зможе отримати щеплення, застерегла Меркель. "Але кожен зможе подати заявку на щеплення, і потім отримати його відповідно до наявності (вакцини. - Ред.)", - додала канцлерка.

За її словами, в багатьох землях уже завершено вакцинацію першої (люди віком від 80 років та медики) та другої пріоритетної груп (люди віком 70-80 років, а також молодші люди з хронічними хворобами, вихователі дитсадків, вчителі молодшої школи), а в травні буде вакциновано й третю групу (люди віком 60-70 років, працівники супермаркетів). До четвертої групи належить решта дорослих. У другому кварталі цього року Німеччина очікує 80 мільйонів доз вакцин від коронавірусу.

Читайте також: У світі використали вже понад мільярд доз вакцин від COVID-19

Про туризм говорити рано

Під час наради йшлося також про можливість, щоб вакциновані та ті, хто перехворіли, мали менше обмежень, наприклад, не мусили робити тест на коронавірус перед відвідинами перукарні чи магазину. Меркель також застерегла, що в Німеччині може розгорнутися складна суспільна дискусія, коли тільки частина населення буде вакцинована. "Ми вступаємо до перехідної фази, яка не буде легкою", - сказала вона.

Під час обговорення питань, які стосувалися туристичної діяльності влітку, як-от відкриття готелів, Меркель заявила, що про це ще рано говорити. "Я не можу сказати сьогодні. Це залежить від того курсу, який ми беремо сьогодні", - зазначила вона.

Читайте також: Анґелі Меркель зробили перше щеплення вакциною AstraZeneca

Зараз у Німеччині щодня вакцинують приблизно 500-700 тисяч людей. За даними інституту Роберта Коха, у Німеччині станом на неділю, 25 квітня, близько 19,5 мільйона людей отримали перше щеплення. Близько шести мільйонів людей вже отримали і другу дозу вакцини.

Читайте також:"Аварійне гальмо": закон з комендантською годиною у ФРН діє з 24 квітня

Дивитись відео 01:47 Поділитись Щеплення Зеленського: як вакцинують світових політиків від коронавірусу (03.02.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3ooRk Щеплення Зеленського: як вакцинують світових політиків від коронавірусу (03.02.2021)