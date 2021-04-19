 ″Аварійне гальмо″: закон про комендантську годину в ФРН діятиме з 24 квітня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.04.2021

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Новини

"Аварійне гальмо": закон про комендантську годину в ФРН діятиме з 24 квітня

Закон про уніфікацію карантинних обмежень у Німеччині передбачає запровадження комендантської години за умови високих показників захворюваності на COVID-19.

Порожні вулиці Берліна вночі під час пандемії коронавірусу, архівне фото

Порожні вулиці Берліна вночі під час пандемії коронавірусу, архівне фото

У Німеччині у п'ятницю, 23 квітня, набуває чинності у новій редакції закон про захист від інфекційних хвороб, який підтримали Бундестаг і Бундесрат. Нові зміни, які діятимуть з 24 квітня, регулюють автоматичне посилення обмежувальних заходів у разі погіршення епідеміологічної обстановки. 

Ці зміни передбачають запровадження заборони на вихід з дому з опівночі до 05:00, якщо показник приросту захворюваності на COVID-19 у певному населеному пункті або регіоні перевищить 100 випадків на 100 тисяч населення за 7 днів. При цьому з 22:00 до опівночі будуть дозволені прогулянки та пробіжки наодинці, а вже після опівночі забороняється залишати свої домівки.

Також жителям країни буде дозволено зустрічатися лише з однією людиною з іншого домогосподарства, а всі магазини (крім продуктових та з продажу товарів першої необхідності), а також культурні та розважальні установи мають закритися.

Школи переходитимуть на дистанційне навчання в регіоні за умови перевищення показника у 165 випадків зараження на 100 тисяч населення за сім днів. Роботодавці мають два рази на тиждень пропонувати співробітникам, які мають працювати в офісі, експрес-тести на коронавірус.

Ці правила  діятимуть щонайменше до 30 червня. Мета цих змін - уніфікувати різні правила щодо посилення обмежень, які нині діють у 16-и федеральних землях Німеччини.

Читайте також: COVID-19 у Європі: які карантинні обмеження діють у різних країнах ЄС

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