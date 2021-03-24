Третина жителів ФРН отримала щонайменше одне COVID-щеплення

Третина населення Німеччини станом на вівторок, 11 травня, отримали щонайменше одне щеплення проти коронавірусу. Як повідомили в Інституті імені Роберта Коха, станом на 15:35 вівторка частка щеплених щонайменше однією дозою досягла 33,3% відсотка від усього населення ФРН.

Від початку кампанії з вакцинації у ФРН було здійснено близько 35,7 мільйона щеплень. При цьому першу дозу отримали 27,7 мільйона осіб, а обидві дози - 8 мільйонів жителів ФРН.

Таким чином частка повністю щеплених від коронавірусу, тобто людей, які отримали дві дози, складає нині 9,6 відсотка, інформує агенція новин dpa.

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Понад пів мільйона щеплень за добу у Німеччині

Напередодні, 10 травня, у ФРН було здійснено майже 560 тисяч щеплень. Минулого тижня було два дні, у які щеплення від COVID-19 отримали понад мільйон осіб.

Кампанія з щеплення проти коронавірусу розпочалася в Німеччині наприкінці грудня 2020 року. Першими право отримали вакцину отримали особи старші 80 років, постояльці будинків для догляду за літними й хворими людьми та медичний персонал.

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Скасування низки обмежень для вакцинованих від COVID-19

Починаючи з 9 травня для людей, повністю щеплених від коронавірусу та одужалих від COVID-19, у Німеччині скасовується низка обмежень, запроваджених у зв'язку з пандемією.

Так, ці особи можуть без жодних обмежень зустрічатися з іншими людьми. У разі зустрічі в родинному колі чи серед друзів з тими, хто ще не вакцинувався, їх не враховуватимуть у максимально допустиме число осіб, з якими можна контактувати. Для цих осіб не діють і обмеження комендантської години.

Так само їм не потрібно відбувати карантин після поїздки за кордон - якщо тільки вони не прибувають з країни чи регіону, де зафіксовані мутовані варіанти коронавірусу. Повністю вакциновані також не повинні пред'являти негативні тести на коронавірус при відвідуванні магазинів чи перукарень.