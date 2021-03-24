Третина жителів ФРН отримала щонайменше одне COVID-щеплення

Вже третина населення Німеччини отримала хоча б одне щеплення від коронавірусу. Обидві дози вакцини від COVID-19 отримали вже 9,6 відсотка німців.
Третина населення Німеччини станом на вівторок, 11 травня, отримали щонайменше одне щеплення проти коронавірусу. Як повідомили в Інституті імені Роберта Коха, станом на 15:35 вівторка частка щеплених щонайменше однією дозою досягла 33,3% відсотка від усього населення ФРН.
Від початку кампанії з вакцинації у ФРН було здійснено близько 35,7 мільйона щеплень. При цьому першу дозу отримали 27,7 мільйона осіб, а обидві дози - 8 мільйонів жителів ФРН.
Таким чином частка повністю щеплених від коронавірусу, тобто людей, які отримали дві дози, складає нині 9,6 відсотка, інформує агенція новин dpa.
Читайте також: У червні кожен у Німеччині зможе подати заявку на щеплення - Меркель
Напередодні, 10 травня, у ФРН було здійснено майже 560 тисяч щеплень. Минулого тижня було два дні, у які щеплення від COVID-19 отримали понад мільйон осіб.
Кампанія з щеплення проти коронавірусу розпочалася в Німеччині наприкінці грудня 2020 року. Першими право отримали вакцину отримали особи старші 80 років, постояльці будинків для догляду за літними й хворими людьми та медичний персонал.
Читайте також: У Німеччині продають фальшиві довідки про щеплення - ЗМІ
Починаючи з 9 травня для людей, повністю щеплених від коронавірусу та одужалих від COVID-19, у Німеччині скасовується низка обмежень, запроваджених у зв'язку з пандемією.
Так, ці особи можуть без жодних обмежень зустрічатися з іншими людьми. У разі зустрічі в родинному колі чи серед друзів з тими, хто ще не вакцинувався, їх не враховуватимуть у максимально допустиме число осіб, з якими можна контактувати. Для цих осіб не діють і обмеження комендантської години.
Так само їм не потрібно відбувати карантин після поїздки за кордон - якщо тільки вони не прибувають з країни чи регіону, де зафіксовані мутовані варіанти коронавірусу. Повністю вакциновані також не повинні пред'являти негативні тести на коронавірус при відвідуванні магазинів чи перукарень.