 Влада Києва готує громадський транспорт до локдауну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.08.2021

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Влада Києва готує громадський транспорт до локдауну

Заступник голови КМДА заявив про тестування електронної реєстрації для доступу у громадський транспорт під час локдауну. Столиця готується до третьої хвилі пандемії, пояснив Олексій Кулеба.

В разі локдауну в громадський транспорт можна буде потрапити лише з зареєстрованими картками

В разі локдауну в громадський транспорт можна буде потрапити лише з зареєстрованими картками

З 10 серпня у Києві в тестовому режимі запрацювала система електронної реєстрації для доступу у громадський транспорт столиці у разі запровадження чергового локдауну. Про це у Facebook повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Олексій Кулеба.

"Ще раз зауважу, на сьогодні локдауну в Києві немає, і наразі ми не можемо стверджувати, що він стовідсотково буде. Місто готується до третьої хвилі пандемії, тож збираємо заявки заздалегідь, аби мати можливість їх всі розглянути, і в разі необхідності запустити без авралу", - написав чиновник.

За його словами, детальний механізм реєстрації та подачі заявок на отримання перепусток для працівників на проїзд у громадському транспорті на випадок суворого карантину описаний на Офіційному порталі Києва.

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Поступове зростання захворюваності на COVID-19

За даними міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України, станом на 13 серпня за минулу добу в країні виявлено 1263 випадки інфікування коронавірусом, 166 з них - у Києві. При цьому з COVID-19 чи від нього в Україні за цей час померло 44 людини, троє з них - у столиці.

Ці показники залишаються відносно низькими у порівнянні з попередніми піками епідемії, але поступово статистика інфікування коронавірусом погіршується. Так, рівно тиждень тому в Україні були зареєстровані 1061 випадок захворювання на COVID-19 та 16 жертв цієї хвороби, а 30 липня - 962 інфікованих та 14 померлих.

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