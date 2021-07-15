 Володимир Зеленський заявляє про готовність України до нової хвилі пандемії COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.07.2021

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Володимир Зеленський заявляє про готовність України до нової хвилі пандемії COVID-19

Між тим напередодні нацслужба здоров'я заявляла, що на фінансування послуг із лікування COVID-19 ще цього року необхідні додаткові 5-10 мільярдів гривень.

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до нової хвилі пандемії COVID-19 наступної осені не гірше за інші європейські країни. "Ми готові восени (до нової хвилі COVID-19 - Ред.), чого не було - щодо лікарень, ліжок, кількості автомобілів швидкої допомоги, зарплати лікарів, які отримують 300 відсотків і борються з COVID-19, із киснем. Ми готові, я вважаю, в цьому випадку, на рівні інших європейських країн", - цитує Зеленського агенція "Інтерфакс-Україна". 

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Під час спілкування з журналістами у середу, 28 липня, на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Децентралізація" український президент зазначив, що "в Україні не була побудована інфраструктура, як у деяких країнах, тому довелося будувати швидко й у достатній кількості". "У нас є 90 тисяч відкритих ліжкомісць для хворих на коронавірус, із них наповнення - від 10 до 50 тисяч", - сказав Зеленський.

Ще цього року треба до 10 мільярдів гривень - НСЗУ

Між тим напередодні заступниця директора департаменту медичних послуг та лікарських засобів Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Анна Фенчак заявила, що на фінансування послуг із лікування коронавірусу за Програмою медгарантій у вересні-грудні необхідно виділити додаткові 5-10 мільярдів гривень

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"Якщо говорити про оплату послуг, які надаються пацієнтам із COVID-19, виникне потреба в додаткових коштах. За умови ефективного розподілу маршрутів пацієнта очікується, що загальна потреба на вересень-грудень становитиме від 5 до 10 мільярдів гривень залежно від того, як розвиватиметься пандемія", - сказала Фенчак.

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Зеленський розкритикував хресну ходу

Водночас Зеленський розкритикував організаторів хресної ходи Української православної церкви Московського патріархату та київську владу за недотримання заходів безпеки під хресної ходи 27 липня.

Про це він заявив в інтерв'ю українським телеканалам, коментуючи багатотисячну процесію, яка в центрі Києва святкувала 1033-тю річницю хрещення Русі. "Вчора у нас була хода, 55 тисяч людей. Я розумію, що це свято. Але від київської громади, від київської влади я не бачив комунікації, всі бояться комунікувати. Розуміють, що це велике свято і не хочуть людям сказати прямо, щоб були обережними", - обурився Зеленський. УПЦ МП між тим повідомляла про понад 300 тисяч учасників хресної ходи.

Нагадаємо, за останніми даними, в Україні повністю щеплені від коронавірусу 1,8 мільйона людей. Одну дозу вакцини отримали майже 3,3 мільйона українців.

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