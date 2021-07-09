 В Україні для лікування COVID-19 до кінця року треба до 10 мільярдів гривень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.07.2021

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Новини

В Україні для лікування COVID-19 до кінця року треба до 10 мільярдів гривень

На фінансування послуг із лікування COVID-19 за програмою медгарантій у вересні-грудні цього року необхідно виділити додаткові 5-10 мільярдів гривень.

Українським медзакладам потрібні додаткові кошти

Для лікування COVID-19 українським медзакладам потрібні додаткові кошти

На фінансування послуг із лікування коронавірусу за Програмою медгарантій у вересні-грудні необхідно виділити додаткові 5-10 мільярдів гривень. Про це у вівторок, 27 липня, заявила заступниця директора департаменту медичних послуг та лікарських засобів Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Анна Фенчак.

"Якщо говорити про оплату послуг, які надаються пацієнтам із COVID-19, виникне потреба в додаткових коштах. За умови ефективного розподілу маршрутів пацієнта очікується, що загальна потреба на вересень-грудень становитиме від 5 до 10 мільярдів гривень залежно від того, як розвиватиметься пандемія", - сказала вона, цитує агенція "Інтерфакс".

За словами Фенчак, на початку 2021 року з Програми медгарантій на вакцинацію були перерозподілені 6,5 мільярда гривень. На сьогодні повернули лише половину цих коштів.

Своєю чергою керівник експертної організації StateWatch Гліб Канєвський наголосив на необхідності "не зволікати з перерозподілом бюджетних коштів, щоб у другому півріччі медзаклади мали достатній рівень фінансування", адже восени очікується нова хвиля захворюваності. На його думку, кошти можна перерозподілити з інших бюджетних програм.

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