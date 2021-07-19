У МОЗ ФРН застерігають від вибуху епідемії COVID-19 восени

Із огляду на поширення дельта-варіанта коронавірусу міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn) застеріг від украй швидкого зростання кількості нових інфікувань. На думку міністра, якщо нинішня ситуація збережеться, то вже в вересні кількість інфікованих у Німеччині може перевищити 400 на кожні 100 тисяч населення, а в жовтні навіть сягнути 800. Шпан заявив про це в четвер, 21 липня, в Берліні.

За останні сім днів у Німеччині показник кількості інфікованих становив 11,4 (тобто 11,4 випадки захворювання COVID-19 на кожні 100 тисяч населення за сім днів). Станом на 20 липня цей показник становив 10,9, а тиждень тому - 7,1, повідомили в Інституті імені Роберта Коха (Robert-Koch-Institut - RKI).

Найвищий показник захворюваності COVID-19 у Німеччині зафіксували на Різдво 2020 року: близько 200.

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Карантин після повернення до Німеччини

Шпан також повідомив про рішення уряду, згідно з яким актуальні правила повернення до Німеччини з інших країн мають бути подовжені. Нині ці правила чинні до середини вересня. Серед іншого вони зобов'язують подорожніх, які повертаються з регіонів із ризиком поширення коронавірусу, до карантину, якщо подорожні не мають негативного результату тесту, невакциновані або не можуть засвідчити одужання від коронавірусної хвороби. Для регіонів з підвищеним ризиком поширення коронавірусу та де поширені небезпечні варіанти вірусу, існують жорсткіші правила.

47,3 відсотка населення Німеччини отримали повну дозу вакцини від коронавірусу. 60,2 відсотка отримали щонайменше першу дозу вакцини.

Обов'язкової вакцинації від COVID-19 у Німеччині не буде, заявила днями канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel).

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