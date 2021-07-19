В регіони України надійде понад 2,4 мільйона доз вакцин від коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я України планує цього тижня направити до регіонів понад 2,4 мільйона доз вакцин для профілактики COVID-19. Про це в понеділок, 19 липня, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у Facebook.

Зокрема, цього тижня до регіонів надійде один мільйон доз вакцини від компанії Moderna для першого щеплення. Друга партія надійде через визначений часовий інтервал для другої дози.

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Також до регіонів нині спрямують один мільйон доз вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech, 299,5 тисячі доз вакцини Comirnaty від BioNTech/Pfizer, а також 100,8 тисячі доз вакцини AstraZeneca.

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Нагадаємо, напередодні за сприяння ЮНІСЕФ до України доставили два мільйони доз вакцини Moderna, переданих США в рамках ініціативи COVAX. Вони призначені для використання мобільними бригадами, що щеплюють певні групи населення.

Це - перша доставка вакцини Moderna через механізм COVAX в Україну. Раніше через цей механізм в Україну спрямували понад 2 мільйони доз інших вакцин.

Як повідомлялось, в Україні планують розпочати щеплювання від коронавірусу дітей віком від 12 років.