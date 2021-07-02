В Україну доставили 2 мільйони доз вакцини Moderna

В Україну доставили перші два мільйони доз вакцини Moderna від коронавірусу, передані Сполученими Штатами Америки в рамках ініціативи COVAX. "Дитячий фонд ООН доставив в Україну понад 2 мільйони доз COVID-вакцини виробництва американської компанії Moderna. Партія в обсязі 2 000 040 доз була надана американським урядом за глобальним механізмом COVAX", - йдеться у повідомленні ЮНІСЕФ у неділю, 18 липня.

Як зазначається, ця партія вакцини призначена для використання мобільними бригадами, які щеплюють організовані колективи та професійні групи попередніх етапів. "Дуже важливо, щоб люди, особливо ті, хто належить до груп ризику, скористалися можливістю зробити щеплення та уникли згубного впливу COVID-19 на їхнє здоров’я та життя їхніх сімей”, - сказала Лора Білл, в.о. голови представництва ЮНІСЕФ в Україні.

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Moderna є мРНК-вакциною. Вона потребує особливого зберігання і транспортування, яке забезпечує Агентство США з міжнародного розвитку USAID.

Це перша доставка вакцини Moderna через механізм COVAX в Україну. Раніше через цей механізм в Україну спрямували понад 2 мільйони доз інших вакцин.

Як повідомлялось, напередодні український МОЗ заявив, що з початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено однією дозою 2,6 мільйона людей, повністю імунізовані й отримали дві дози - 1,4 мільйона. Загалом в Україні проведено дещо більше чотирьої мільйонів щеплень.

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Нагадаємо, ініціатива COVAХ спрямована на забезпечення справедливого та рівноправного доступу до вакцин від COVID-19 для кожної країни світу. Роботу COVAX координують Глобальний альянс з вакцин та імунізації (GAVI), ВООЗ та Коаліція з питань інновацій для готовності до епідемій (CEPI). ЮНІСЕФ взаємодіє з виробниками та партнерами щодо закупівель та логістики вакцин від COVID-19. COVAX працює з організаціями громадянського суспільства, виробниками вакцин, урядами США, Великобританії, Європейського Союзу, зі Світовим банком та іншими.