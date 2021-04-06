Коронавірус в Україні: ще дві області віднесено до "червоної зони"

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (Держкомісія ТЕБ та НС) віднесла Запорізьку і Хмельницьку області до "червоної зони" епідемічної небезпеки з 9 квітня. Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов повідомив у середу, 7 квітня, у своєму Telegram-каналі за підсумками засідання комісії.

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"За результатами Державна комісія вирішила встановити: з 00:00 9 квітня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Запорізької та Хмельницької областей", - написав Немчінов.

Таким чином, на території Запорізької та Хмельницької областей має бути введено обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

Раніше Держкомісія ТЕБ та НС віднесла до "червоної зони" епіднебезпеки Київ, Київську, Львівську, Сумську, Одеську, Житомирську, Закарпатську, Івано-Франківську, Миколаївську, Чернівецьку та Чернігівську області. Міністерство охорони здоров'я раніше заявляло, що має намір ініціювати введення локдауну по всій країні в разі, якщо більше 13 областей буде віднесено до "червоної зони" епідемічної небезпеки. 7 квітня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі немає необхідності запроваджувати локдаун по всій Україні.

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6 квітня Хмельницька облдержадміністрація повідомила, що з 7 квітня в області діятимуть обмеження, встановлені для "червоної зони" епідемічної небезпеки.

У "червоних зонах", зокрема, заборонена робота барів, ресторанів, кафе - їм дозволяється працювати лише на доставку. Також не працюють торгово-розважальні центри, спортзали, басейни, заборонені всі масові заходи, окрім заходів держорганів та офіційних спортивних заходів. Ринки, окрім продовольчих, також закриті, як і навчальні заклади. Заборонені також регулярні перевезення пасажирів автомобільним і залізничним транспортом.