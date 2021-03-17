COVID -19: у Львові продовжили посилений карантин

Комісія з надзвичайних ситуацій у Львові вирішила продовжити посилений карантин у місті до 12 квітня і запровадити низку нових обмежень, повідомив львівський міський голова Андрій Садовий своєму Telegram-каналі у вівторок, 30 березня.

"У зв'язку з різким збільшенням хворих та госпіталізацій у Львові комісія з надзвичайних ситуацій вирішила: посилений карантин продовжити до 12 квітня; транспорт переходить у режим спецперевезень. Безкоштовний проїзд всіх пільгових категорій призупинено, і всі дитячі садки переходять у режим чергових груп для дітей, батьки яких працюють; школи продовжують навчання в дистанційному режимі", - написав Садовий.

Крім того, всі магазини непродовольчої групи і будівельних товарів мають працювати лише на винос і за попереднім замовленням, а непродовольчі і змішані ринки (продовольчої і непродовольчої групи товарів), мають бути зачиненими.

Водночас відкриття літніх майданчиків у закладах громадського харчування в місті відкладається до 12 квітня, а самі заклади працюють тільки на винос та на доставку. Також забороняється проводити усі масові заходи.

Садовий зазначив, що, за окремими поданнями поліції, комісія з надзвичайних ситуацій тимчасово призупиняє роботу декількох закладів, які порушують карантинні обмеження.

Мер Львова також закликав усіх підприємців перевести своїх працівників на дистанційний режим роботи, якщо це можливо.

Як повідомлялося, посилений карантин у Львові запровадили з 19 березня.

За даними МОЗ України, станом на ранок 30 березня в країні було зафіксовано 10 533 нових випадків COVID-19 за добу. Водночас найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована у Києві (1 422), Львівській (961), Київській (934), Харківській (762) та Одеській (721) областях.

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